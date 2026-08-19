Контейнеровоз из Китая впервые вошел в порт Мурманска через Севморпуть
Контейнеровоз из Китая пришвартовался у причала АО «Мурманский морской торговый порт» (ММТП). Об этом сообщила пресс-служба порта в Telegram-канале.
Судно принадлежит международной компании New New Shipping Line. Оно пришло из Китая по Северному морскому пути и доставило в Россию комплектующие для автомобилей. В ММТП отметили, что это первый прием контейнерных грузов, доставленных по этому маршруту.
К приему таких грузов порт готовился заранее, пояснила пресс-служба. В 2025 году при поддержке управляющей компании «Портовый Альянс» на ММТП был создан специализированный терминал для работы с контейнерами.
План развития перевозок по Северному морскому пути Россия и Китай утвердили в ноябре 2025 года. Накануне гендиректор New New Shipping Кэ Цзинь сообщил, что компания планирует ввести в эксплуатацию шесть контейнеровозов арктического класса для перевозок по этому пути. Четыре из них начнут работу в октябре на линии экспортных перевозок из Китая в Санкт-Петербург. Они будут ходить два раза в месяц, чтобы поставлять в Россию запчасти для автомобилей.
В июле 2026 года металлургическое сырье стало основным грузом в Мурманском морском торговом порту, составив 56% от общего объема обработанных грузов, в то время как еще в 2023 году 83% загрузки приходилось на уголь.
Китайская судоходная компания Sealegend Shipping планирует запустить в 2026 году первый регулярный контейнерный маршрут между Китаем и Европой через Северный морской путь, при этом «Росатом» уже выдал разрешения на проход семи судов.
По итогам 2025 года объем контейнерных грузов из Китая в западные порты через Северный морской путь достиг 400 тыс. тонн, что вдвое превышает показатели предыдущего года.