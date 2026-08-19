Контейнеровоз из Китая впервые вошел в порт Мурманска через Севморпуть

Контейнеровоз из Китая пришвартовался у причала АО «Мурманский морской торговый порт» (ММТП). Об этом сообщила пресс-служба порта в Telegram-канале.

Судно принадлежит международной компании New New Shipping Line. Оно пришло из Китая по Северному морскому пути и доставило в Россию комплектующие для автомобилей. В ММТП отметили, что это первый прием контейнерных грузов, доставленных по этому маршруту.

К приему таких грузов порт готовился заранее, пояснила пресс-служба. В 2025 году при поддержке управляющей компании «Портовый Альянс» на ММТП был создан специализированный терминал для работы с контейнерами.

План развития перевозок по Северному морскому пути Россия и Китай утвердили в ноябре 2025 года. Накануне гендиректор New New Shipping Кэ Цзинь сообщил, что компания планирует ввести в эксплуатацию шесть контейнеровозов арктического класса для перевозок по этому пути. Четыре из них начнут работу в октябре на линии экспортных перевозок из Китая в Санкт-Петербург. Они будут ходить два раза в месяц, чтобы поставлять в Россию запчасти для автомобилей.