Россия и Китай утвердили план развития перевозок по СМП

Россия и Китай согласовали план мероприятий по дальнейшему развитию перевозок по Северному морскому пути (СМП). В частности, дорожная карта направлена на «формирование устойчивого транспортного коридора».

План утвердили по итогам второго заседания подкомиссии по сотрудничеству по СМП российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Встреча сторон прошла в Харбине. С российской стороны присутствовал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, с китайской — глава Минтранса КНР Лю Вэй.

«Сотрудничество предполагает внедрение современных логистических и технологических решений для повышения эффективности перевозок и развития капитальных проектов»,— заявили в «Росатоме» (цитата по «РИА Новости»).

Северный морской путь — судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом и исторически сложившаяся национальная транспортная артерия России. Его протяженность составляет около 5,6 тыс. км.

По данным “Ъ”, 20 июня НОВАТЭК отправил первый в новом сезоне груз в Китай через восточный сектор СМП. Традиционно навигация в восточном секторе СМП открывается с июня и длится до декабря. В остальное время танкеры НОВАТЭКа поставляют газ в Азию по более протяженному маршруту — через Суэцкий канал и Малаккский пролив, что занимает около 45 дней. Маршрут через СМП до Китая занимает около 20 дней.

Подробности — в материале «Ъ» «Первый груз растопит лед».