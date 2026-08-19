Производитель роботов-гуманоидов Unitree подорожал на 460% в первый день торгов

Акции китайского производителя человекоподобных роботов Unitree дорожали более чем на 600% в первый день торгов на Шанхайской фондовой бирже, сообщает Financial Times (FT). К концу торговой сессии на бирже в Шанхае цена акций скорректировалась до 845 юаней, что на 460% выше уровня размещения.

IPO проходило по цене 150,8 юаня ($22,36) за акцию. До начала торгов компания оценивалась примерно в $9 млрд. Однако уже в первые минуты капитализация Unitree временно превысила $59 млрд, войдя в число самых дорогих компаний Китая.

Как отмечает FT, спрос на акции также обусловлен широкой узнаваемостью бренда: роботы Unitree регулярно танцуют, прыгают и боксируют на новогодних представлениях, которые собирают многомиллионную телеаудиторию в КНР. Накануне компания представила человекоподобного робота Superman, способного развить скорость до 12,66 м/с.

Екатерина Наумова