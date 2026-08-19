Производитель роботов-гуманоидов Unitree подорожал на 460% в первый день торгов
Акции китайского производителя человекоподобных роботов Unitree дорожали более чем на 600% в первый день торгов на Шанхайской фондовой бирже, сообщает Financial Times (FT). К концу торговой сессии на бирже в Шанхае цена акций скорректировалась до 845 юаней, что на 460% выше уровня размещения.
IPO проходило по цене 150,8 юаня ($22,36) за акцию. До начала торгов компания оценивалась примерно в $9 млрд. Однако уже в первые минуты капитализация Unitree временно превысила $59 млрд, войдя в число самых дорогих компаний Китая.
Как отмечает FT, спрос на акции также обусловлен широкой узнаваемостью бренда: роботы Unitree регулярно танцуют, прыгают и боксируют на новогодних представлениях, которые собирают многомиллионную телеаудиторию в КНР. Накануне компания представила человекоподобного робота Superman, способного развить скорость до 12,66 м/с.
Китайская компания Unitree является производителем роботов-гуманоидов, модель G1 Basic которой была доступна для заказа на российской онлайн-площадке за 3,5 млн рублей в ноябре 2025 года. Эти роботы пользуются популярностью как среди разработчиков и технологических компаний, так и среди энтузиастов.
В августе 2026 года компания Unitree представила человекоподобного робота Superman, который способен превзойти мировой рекорд Усэйна Болта в беге на 100 метров, развив скорость до 12,66 м/с. Однако, как признал в феврале 2026 года в интервью Financial Times представитель крупнейшего китайского производителя таких машин U.B.Tech, роботы-гуманоиды пока трудятся в 2-3 раза хуже людей.
По оценкам аналитической компании Counterpoint Research, в 2025 году по всему миру было поставлено около 16 тысяч новых роботов-гуманоидов, 80% из которых были выполнены в Китае. Крупные технологические компании, такие как Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Tesla, Alphabet и Amazon, активно инвестируют в разработку футуристических машин, способных двигаться как люди и выполнять физическую работу.