В Китае представили гуманоидного робота, способного побить рекорд Усэйна Болта

Новый человекоподобный робот Superman, разработанный китайской компанией Unitree, способен превзойти мировой рекорд ямайского легкоатлета Усэйна Болта в беге на 100 м. Об этом сообщила пресс-служба компании. Робот смог развить скорость до 12,66 м/с, тогда как Усэйн Болт в своем лучшем забеге разгонялся до 12,42 м/с.

Утверждается, что андроид способен с места прыгнуть на 2 метра в высоту — это также не удавалось ни одному человеку. У робота наблюдаются проблемы с торможением: после забега на 100 м он врезался в электрощит.

Superman примет участие во II Всемирных играх гуманоидных роботов, которые пройдут с 22 по 26 августа в Пекине.

Арнольд Кабанов