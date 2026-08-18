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В Китае представили гуманоидного робота, способного побить рекорд Усэйна Болта

Новый человекоподобный робот Superman, разработанный китайской компанией Unitree, способен превзойти мировой рекорд ямайского легкоатлета Усэйна Болта в беге на 100 м. Об этом сообщила пресс-служба компании. Робот смог развить скорость до 12,66 м/с, тогда как Усэйн Болт в своем лучшем забеге разгонялся до 12,42 м/с.

Утверждается, что андроид способен с места прыгнуть на 2 метра в высоту — это также не удавалось ни одному человеку. У робота наблюдаются проблемы с торможением: после забега на 100 м он врезался в электрощит.

Superman примет участие во II Всемирных играх гуманоидных роботов, которые пройдут с 22 по 26 августа в Пекине.

Арнольд Кабанов

Фотогалерея

Усейн Молния

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Усейн Болт родился 21 августа 1986 года в небольшой деревне Шервуд-Контент, в области Трелони на севере Ямайки. Отец спортсмена Уэлсли Болт владеет продуктовым магазином. С детства будущий олимпийский чемпион увлекался крикетом, вместо мяча он использовал апельсины

Усейн Болт родился 21 августа 1986 года в небольшой деревне Шервуд-Контент, в области Трелони на севере Ямайки. Отец спортсмена Уэлсли Болт владеет продуктовым магазином. С детства будущий олимпийский чемпион увлекался крикетом, вместо мяча он использовал апельсины

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

На школьных соревнованиях по крикету тренер по легкой атлетике Пабло Макнейл обратил внимание на скорость движения спортсмена. После игры Макнейл посоветовал Усэйну Болту перейти в легкую атлетику. Уже в 2001 году Болт выиграл свою первую медаль — на чемпионате Ямайки среди учащихся средней школы он занял второе место в беге на 200 м, пробежав дистанцию за 22,04 секунды

На школьных соревнованиях по крикету тренер по легкой атлетике Пабло Макнейл обратил внимание на скорость движения спортсмена. После игры Макнейл посоветовал Усэйну Болту перейти в легкую атлетику. Уже в 2001 году Болт выиграл свою первую медаль — на чемпионате Ямайки среди учащихся средней школы он занял второе место в беге на 200 м, пробежав дистанцию за 22,04 секунды

Фото: Gary Hershorn / Reuters

С 2001 года Болт регулярно принимал участие в национальных и международных состязаниях. Свой первый рекорд Болт установил в мае 2007 года на соревнованиях Adidas Grand Prix в Нью-Йорке — он пробежал 100 м за 9,72 секунды

С 2001 года Болт регулярно принимал участие в национальных и международных состязаниях. Свой первый рекорд Болт установил в мае 2007 года на соревнованиях Adidas Grand Prix в Нью-Йорке — он пробежал 100 м за 9,72 секунды

Фото: PHilippe Wojazer / Reuters

В 2009 года Усейн Болт посетил Кению, где взял под патронаж трехмесячного гепарда, родителей которого убили браконьеры. Спортсмен назвал хищника Молнией и заплатил за него $13,7 тыс. Ежегодное содержание гепарда в приюте для животных в Найроби обходится спортсмену в $3 тыс.

В 2009 года Усейн Болт посетил Кению, где взял под патронаж трехмесячного гепарда, родителей которого убили браконьеры. Спортсмен назвал хищника Молнией и заплатил за него $13,7 тыс. Ежегодное содержание гепарда в приюте для животных в Найроби обходится спортсмену в $3 тыс.

Фото: Thomas Mukoya / Reuters

Главным рекордом скорости Усейна Болта остается 9,58 секунды на забеге в 100 м на чемпионате мира по легкой атлетике в Берлине в 2009 году. Этим результатом спринтер улучшил свой предыдущий мировой рекорд. До сих пор это время на стометровке остается непревзойденным

Главным рекордом скорости Усейна Болта остается 9,58 секунды на забеге в 100 м на чемпионате мира по легкой атлетике в Берлине в 2009 году. Этим результатом спринтер улучшил свой предыдущий мировой рекорд. До сих пор это время на стометровке остается непревзойденным

Фото: Phil Noble / Reuters

Всего на счету спортсмена восемь золотых медалей Олимпийских игр, восемь мировых рекордов и 11 побед на чемпионатах мира. Ранее ни один легкоатлет не добивался таких результатов

Всего на счету спортсмена восемь золотых медалей Олимпийских игр, восемь мировых рекордов и 11 побед на чемпионатах мира. Ранее ни один легкоатлет не добивался таких результатов

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Пиковая скорость Усейна Болта зафиксирована во время финального забега на 100 м на Олимпиаде в Пекине. Тогда ему удалось разогнаться до 12,2 м/с (43,9 км/ч). Всего на официальных состязаниях ямайский спринтер 45 раз пробегал стометровку быстрее десяти секунд и 31 раз пробегал дистанцию 200 м быстрее 20 секунд

Пиковая скорость Усейна Болта зафиксирована во время финального забега на 100 м на Олимпиаде в Пекине. Тогда ему удалось разогнаться до 12,2 м/с (43,9 км/ч). Всего на официальных состязаниях ямайский спринтер 45 раз пробегал стометровку быстрее десяти секунд и 31 раз пробегал дистанцию 200 м быстрее 20 секунд

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Феномен скорости Усейна Болта стали изучать как уникальное явление природы. Американский математик Этан Мигель утверждает, что ямайский спортсмен опередил время — согласно математическим подсчетам, в среднем спринтеры улучшали мировой рекорд на дистанции 100 метров на 0,05 секунды за 10 лет. Результат Болта в 9,58 должен был быть зафиксирован только в 2039 году

Феномен скорости Усейна Болта стали изучать как уникальное явление природы. Американский математик Этан Мигель утверждает, что ямайский спортсмен опередил время — согласно математическим подсчетам, в среднем спринтеры улучшали мировой рекорд на дистанции 100 метров на 0,05 секунды за 10 лет. Результат Болта в 9,58 должен был быть зафиксирован только в 2039 году

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

«Они признали мой талант в раннем возрасте и поддерживали его на протяжении многих лет, особенно в первые годы, когда у меня были многочисленные травмы. Я счастлив быть частью семьи Puma»&lt;br> С 2003 году спринтер сотрудничает с компанией Puma. По договору Болт должен выступать в спортивной одежде этой компании, включая беговую обувь. Кроме того, спортсмен должен принимать участие в кампаниях по продвижению бренда

«Они признали мой талант в раннем возрасте и поддерживали его на протяжении многих лет, особенно в первые годы, когда у меня были многочисленные травмы. Я счастлив быть частью семьи Puma»
С 2003 году спринтер сотрудничает с компанией Puma. По договору Болт должен выступать в спортивной одежде этой компании, включая беговую обувь. Кроме того, спортсмен должен принимать участие в кампаниях по продвижению бренда

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ  /  купить фото

Усейн Болт является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Ежегодно он получает свыше $30 млн, большая часть из которых — спонсорские контракты. Кроме немецкой компании Puma, самый быстрый человек на земле сотрудничает со швейцарским часовым брендом Hublot, производителем спортивных напитков Gatorade, автогигантом Nissan и телекоммуникационной Virgin Media. Также Усейн Болт владеет собственным рестораном «Tracks &amp; Records» в столице Ямайки Кингстоне&lt;br>На фото: Усейн Болт и принц Гарри

Усейн Болт является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Ежегодно он получает свыше $30 млн, большая часть из которых — спонсорские контракты. Кроме немецкой компании Puma, самый быстрый человек на земле сотрудничает со швейцарским часовым брендом Hublot, производителем спортивных напитков Gatorade, автогигантом Nissan и телекоммуникационной Virgin Media. Также Усейн Болт владеет собственным рестораном «Tracks & Records» в столице Ямайки Кингстоне
На фото: Усейн Болт и принц Гарри

Фото: Gilbert Bellamy / Reuters

Усэйн Болт не женат, однако его романтические отношения громко обсуждаются в прессе. В разное время он встречался с экономистом Мизикан Эванс, телеведущей Танеш Симпсон, британской моделью Ребеккой Пейсли, словацкой кутюрье Лубицей Куцеровой, английской спортсменкой Меган Эдвардс, фотомоделью Эйприл Джексон. В 2020 году давняя подруга спортсмена Кэси Беннетт родила ему дочь Олимпию, а в 2021 году — двух сыновей близнецов Сандер и Сейнт Лео

Усэйн Болт не женат, однако его романтические отношения громко обсуждаются в прессе. В разное время он встречался с экономистом Мизикан Эванс, телеведущей Танеш Симпсон, британской моделью Ребеккой Пейсли, словацкой кутюрье Лубицей Куцеровой, английской спортсменкой Меган Эдвардс, фотомоделью Эйприл Джексон. В 2020 году давняя подруга спортсмена Кэси Беннетт родила ему дочь Олимпию, а в 2021 году — двух сыновей близнецов Сандер и Сейнт Лео

Фото: Heiko Junge / NTB Scanpix / Reuters

В 2015 году Барак Обама стал первым президентом США, который совершил официальный визит на Ямайку. Как заявил сам господин Обама, он не смог устоять перед искушением встретиться с самым быстрым человеком в мире&lt;br>На фото: Усейн Болт и Барак Обама в знаменитой «молниеносной позе», которую спринтер принимает после финиша на соревнованиях

В 2015 году Барак Обама стал первым президентом США, который совершил официальный визит на Ямайку. Как заявил сам господин Обама, он не смог устоять перед искушением встретиться с самым быстрым человеком в мире
На фото: Усейн Болт и Барак Обама в знаменитой «молниеносной позе», которую спринтер принимает после финиша на соревнованиях

Фото: Zuma Press/Kommersant Photo

В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 Усейн Болт выиграл три золотые медали (100 м, 200 м, эстафета 4x100 м), доведя общее количество золотых медалей на Олимпийских играх до восьми

В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 Усейн Болт выиграл три золотые медали (100 м, 200 м, эстафета 4x100 м), доведя общее количество золотых медалей на Олимпийских играх до восьми

Фото: Мария Плотникова / Коммерсантъ  /  купить фото

28 ноября 2016 года вышел документальный фильм о спортсмене под названием «Я Болт»&lt;br> На фото: Усэйн Болт на премьере документального фильма про себя в Лондоне

28 ноября 2016 года вышел документальный фильм о спортсмене под названием «Я Болт»
На фото: Усэйн Болт на премьере документального фильма про себя в Лондоне

Фото: Tim Ireland / AP

12 августа 2017 года во время чемпионата мира по легкой атлетике получил травму во время прохождения последнего этапа эстафеты 4x100 м. После мирового первенства завершил карьеру легкоатлета

12 августа 2017 года во время чемпионата мира по легкой атлетике получил травму во время прохождения последнего этапа эстафеты 4x100 м. После мирового первенства завершил карьеру легкоатлета

Фото: Matthew Childs / Reuters

«Моя спортивная жизнь окончена» &lt;br> После завершения выступлений в легкой атлетике Болт пытался начать карьеру в футболе и выступал за несколько австралийских клубов, однако в результате решил оставить спорт

«Моя спортивная жизнь окончена»
После завершения выступлений в легкой атлетике Болт пытался начать карьеру в футболе и выступал за несколько австралийских клубов, однако в результате решил оставить спорт

Фото: instagram.com/usainbolt

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Усейн Болт родился 21 августа 1986 года в небольшой деревне Шервуд-Контент, в области Трелони на севере Ямайки. Отец спортсмена Уэлсли Болт владеет продуктовым магазином. С детства будущий олимпийский чемпион увлекался крикетом, вместо мяча он использовал апельсины

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На школьных соревнованиях по крикету тренер по легкой атлетике Пабло Макнейл обратил внимание на скорость движения спортсмена. После игры Макнейл посоветовал Усэйну Болту перейти в легкую атлетику. Уже в 2001 году Болт выиграл свою первую медаль — на чемпионате Ямайки среди учащихся средней школы он занял второе место в беге на 200 м, пробежав дистанцию за 22,04 секунды

Фото: Gary Hershorn / Reuters

С 2001 года Болт регулярно принимал участие в национальных и международных состязаниях. Свой первый рекорд Болт установил в мае 2007 года на соревнованиях Adidas Grand Prix в Нью-Йорке — он пробежал 100 м за 9,72 секунды

Фото: PHilippe Wojazer / Reuters

В 2009 года Усейн Болт посетил Кению, где взял под патронаж трехмесячного гепарда, родителей которого убили браконьеры. Спортсмен назвал хищника Молнией и заплатил за него $13,7 тыс. Ежегодное содержание гепарда в приюте для животных в Найроби обходится спортсмену в $3 тыс.

Фото: Thomas Mukoya / Reuters

Главным рекордом скорости Усейна Болта остается 9,58 секунды на забеге в 100 м на чемпионате мира по легкой атлетике в Берлине в 2009 году. Этим результатом спринтер улучшил свой предыдущий мировой рекорд. До сих пор это время на стометровке остается непревзойденным

Фото: Phil Noble / Reuters

Всего на счету спортсмена восемь золотых медалей Олимпийских игр, восемь мировых рекордов и 11 побед на чемпионатах мира. Ранее ни один легкоатлет не добивался таких результатов

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Пиковая скорость Усейна Болта зафиксирована во время финального забега на 100 м на Олимпиаде в Пекине. Тогда ему удалось разогнаться до 12,2 м/с (43,9 км/ч). Всего на официальных состязаниях ямайский спринтер 45 раз пробегал стометровку быстрее десяти секунд и 31 раз пробегал дистанцию 200 м быстрее 20 секунд

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Феномен скорости Усейна Болта стали изучать как уникальное явление природы. Американский математик Этан Мигель утверждает, что ямайский спортсмен опередил время — согласно математическим подсчетам, в среднем спринтеры улучшали мировой рекорд на дистанции 100 метров на 0,05 секунды за 10 лет. Результат Болта в 9,58 должен был быть зафиксирован только в 2039 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Они признали мой талант в раннем возрасте и поддерживали его на протяжении многих лет, особенно в первые годы, когда у меня были многочисленные травмы. Я счастлив быть частью семьи Puma»
С 2003 году спринтер сотрудничает с компанией Puma. По договору Болт должен выступать в спортивной одежде этой компании, включая беговую обувь. Кроме того, спортсмен должен принимать участие в кампаниях по продвижению бренда

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Усейн Болт является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Ежегодно он получает свыше $30 млн, большая часть из которых — спонсорские контракты. Кроме немецкой компании Puma, самый быстрый человек на земле сотрудничает со швейцарским часовым брендом Hublot, производителем спортивных напитков Gatorade, автогигантом Nissan и телекоммуникационной Virgin Media. Также Усейн Болт владеет собственным рестораном «Tracks & Records» в столице Ямайки Кингстоне
На фото: Усейн Болт и принц Гарри

Фото: Gilbert Bellamy / Reuters

Усэйн Болт не женат, однако его романтические отношения громко обсуждаются в прессе. В разное время он встречался с экономистом Мизикан Эванс, телеведущей Танеш Симпсон, британской моделью Ребеккой Пейсли, словацкой кутюрье Лубицей Куцеровой, английской спортсменкой Меган Эдвардс, фотомоделью Эйприл Джексон. В 2020 году давняя подруга спортсмена Кэси Беннетт родила ему дочь Олимпию, а в 2021 году — двух сыновей близнецов Сандер и Сейнт Лео

Фото: Heiko Junge / NTB Scanpix / Reuters

В 2015 году Барак Обама стал первым президентом США, который совершил официальный визит на Ямайку. Как заявил сам господин Обама, он не смог устоять перед искушением встретиться с самым быстрым человеком в мире
На фото: Усейн Болт и Барак Обама в знаменитой «молниеносной позе», которую спринтер принимает после финиша на соревнованиях

Фото: Zuma Press/Kommersant Photo

В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 Усейн Болт выиграл три золотые медали (100 м, 200 м, эстафета 4x100 м), доведя общее количество золотых медалей на Олимпийских играх до восьми

Фото: Коммерсантъ / Мария Плотникова  /  купить фото

28 ноября 2016 года вышел документальный фильм о спортсмене под названием «Я Болт»
На фото: Усэйн Болт на премьере документального фильма про себя в Лондоне

Фото: Tim Ireland / AP

12 августа 2017 года во время чемпионата мира по легкой атлетике получил травму во время прохождения последнего этапа эстафеты 4x100 м. После мирового первенства завершил карьеру легкоатлета

Фото: Matthew Childs / Reuters

«Моя спортивная жизнь окончена»
После завершения выступлений в легкой атлетике Болт пытался начать карьеру в футболе и выступал за несколько австралийских клубов, однако в результате решил оставить спорт

Фото: instagram.com/usainbolt

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