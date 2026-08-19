Площадь пожаров в лесах Красноярского края превысила 282 тыс. гектаров

Площадь пожаров в Красноярском крае увеличилась до 282,1 тыс. га. За минувшие сутки прирост составил 7,2 тыс. га, следует из данных лесопожарного центра региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

К утру 19 августа на территории края действуют 93 лесных пожара в Туруханском и Енисейском муниципальных округах, а также в Эвенкии. К устранению возгораний привлечены 557 спасателей и пять единиц техники.

Угрозы населенным пунктам нет. По данным Среднесибирского УГМС, на севере региона в течение дня температура воздуха поднимется до +26 градусов. С 19:00 по местному времени до вечера 20 августа в городских и сельских поселениях Эвенкийского муниципального округа ожидаются неблагоприятные метеоусловия.

Александра Стрелкова