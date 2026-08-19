Договорились на две трети

В Томской области политические силы проявили разную степень заинтересованности в сотрудничестве с региональной Общественной палатой при организации наблюдения за ходом избирательной кампании. Соответствующие соглашения подписали четыре из шести партий, участвующих в борьбе за мандаты депутата Госдумы РФ от Томского округа и депутатов областной думы. Не увидели необходимости в таком документе в КПРФ и «Справедливой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Партии, подписавшие соглашение с Общественной палатой, рассчитывают на то, что их сотрудничество внесет больше ясности в процедуру голосования и обработки бюллетеней

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Партии, подписавшие соглашение с Общественной палатой, рассчитывают на то, что их сотрудничество внесет больше ясности в процедуру голосования и обработки бюллетеней

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На этой неделе Общественная палата (ОП) Томской области заключила соглашения с рядом политических партий о сотрудничестве в деле наблюдения за голосованием на сентябрьских выборах. Как уточнили «Ъ-Сибирь» в ОП, в число подписавших вошли «Единая Россия» (ЕР), ЛДПР, «Новые люди» и «Яблоко».

С 18 по 20 сентября в Томской области пройдет голосование на выборах в Госдуму РФ и законодательную думу региона. В Томском одномандатном округе №180 на выборах в нижнюю палату Федерального собрания зарегистрировано шесть кандидатов: от ЕР, КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», «Справедливой России» и «Яблока». Те же партии сформировали партсписки кандидатов в депутаты облдумы. Голосование пройдет на 727 участках.

По данным ОП, в рамках соглашений будут созданы рабочие группы для координации действий, организованы совместные мероприятия и налажен регулярный обмен информацией о ходе голосования.

«Уверены, что совместная работа… позволит укрепить открытость и прозрачность выборов, чтобы каждый избиратель — голосующий очно на участке или дистанционно — был уверен: его голос будет услышан»,— прокомментировала событие руководитель исполкома регионального отделения (РО) ЕР Наталья Опанасюк.

Также рассчитывают на усиление, благодаря соглашению, прозрачности процедуры и «Новые люди».

«Наша общая задача — сделать процесс наблюдения понятным, организованным и прозрачным, в рамках действующего законодательства»,— говорится в заявлении РО партии.

Впрочем, такие надежды разделяют не все участники кампании. По данным ОП, не стали подписывать соглашения коммунисты и справороссы. При этом в Общественной палате не исключили, что это произойдет позднее.

«Мы, как партия, всегда соблюдаем все законодательство о выборах. Организовываем собственное наблюдение. Так что никакого смысла в подписании данного документа я не вижу. Мы готовы к сотрудничеству в области наблюдения без всяких соглашений»,— сказал «Ъ-Сибирь» первый секретарь обкома КПРФ Андрей Петров. В РО «Справедливой России» на вопрос «Ъ-Сибирь» о позиции партии не ответили.

Как писал «Ъ», церемония подписания соглашения о сотрудничестве при наблюдении за выборами на федеральном уровне состоялась 4 августа в ОП РФ. Тогда свои автографы поставили представители восьми из 11 партий, чьи списки кандидатов на тот момент были зарегистрированы Центризбиркомом. Отказались присоединиться к соглашению КПРФ, «Справедливая Россия» и позже вычеркнутое из бюллетеней «Яблоко». Коммунисты, например, назвали такое соглашение номинальным, а справороссы посчитали достаточным для обеспечения прозрачности институт партийного наблюдения.

«Наблюдение эффективно тогда, когда оно независимо по существу, а не только по названию: наблюдатели должны быть готовы фиксировать нарушения вне зависимости от того, кому они выгодны.

Работа ОП может быть полезной как часть системы общественного контроля, но доверие к выборам создает не монополия одного института, а присутствие разных наблюдателей (в том числе партийных и независимых), возможность проверять жалобы и публично обсуждать спорные ситуации»,— отметил в беседе с «Ъ-Сибирь» томский электоральный эксперт Анна Юдина. По ее мнению, наблюдение теряет смысл, если его задача сводится лишь к подтверждению заранее сформированной оценки кампании, а «институциональная принадлежность наблюдателя влияет на его готовность фиксировать неудобные факты».

Валерий Лавский