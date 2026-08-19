Пострадавшие из-за шумовой гранаты в Подмосковье учителя вернулись к работе

Учителя, пострадавшие накануне из-за взрыва шумовой гранаты в подмосковной деревне Серково, находятся на рабочих местах. С педагогами все в порядке, заявили «РИА Новости» в администрации городского округа Щелково.

ЧП случилось 18 августа во время тренировочных учений в школе. Пострадали четыре учителя, из них трое были госпитализированы. По данным РЕН ТВ, один из педагогов получил ранение глаз, двое — закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.