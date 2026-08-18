Учителя пострадали при взрыве светошумовой гранаты в подмосковной школе

В одной из школ подмосковного Щелково во время учений взорвалась шумовая граната. Пострадали несколько педагогов, им потребовалась госпитализация. Информацию о происшествии, изначально появившуюся в СМИ, подтвердила прокуратура региона.

По данным ведомства, ЧП произошло днем 18 августа. «В результате происшествия есть пострадавшие. Они госпитализированы», — заявили в прокуратуре. Начата проверка.

Минздрав Московской области сообщил ТАСС, что пострадали четыре человека, из них госпитализированы трое. Агентство изначально сообщало о трех пострадавших учителях.

По данным РЕН ТВ, травмы получили четыре педагога — три женщины и мужчина. «Один из педагогов получил ранение обоих глаз, двое — закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга», — указано в сообщении канала.