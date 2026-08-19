Около 90 участков продезинфицировали в Тюменской области после паводка

С 13 августа в Тюменской области после схода паводковых вод провели дезинфекцию в 18 частных домах и на 89 участках, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Работы начались 13 августа в поселке Новотарманском, деревне Молчановой, а также в СНТ, расположенных в Тюмени и Тюменском муниципальном округе. Почти за неделю специалисты также продезинфицировали 32 колодца, 33 надворных туалета и 18 выгребных ям.

Для дезинфекции используются хлорактивные средства, соответствующие установленным требованиям. После обработки жилых домов нужно будет проветрить помещения и провести влажную уборку.

Ирина Пичурина