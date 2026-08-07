Дезинфекцию после паводка проведут в Тюмени и Тюменском округе
В Тюмени и Тюменском округе проведут комплекс дезинфекционных мероприятий после схода воды с подтопленных территорий, сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.
Фото: Канал главы Тюмени Максима Афанасьева в MAX
«Профилактические дезинфекционные мероприятия проводятся после санитарной очистки в жилых помещениях, придворовой территории, дезинфицируются колодцы, скважины, надворные туалеты, выгребные ямы, хозяйственные и животноводческие постройки»,— пояснила Галина Шарухо.
По ее словам в муниципалитетах уже сформированы дезинфекционные бригады с участием специалистов Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области. Администрациям направлены рекомендации по организации работ и памятки для жителей.
Для дезинфекции будут использоваться хлорактивные средства, соответствующие установленным требованиям. После обработки жилых домов нужно будет проветрить помещения и провести влажную уборку, отметила госпожа Шарухо.
Ранее сообщалось, что за два дня в Тюмени собрали для утилизации почти тонну рыбы, погибшей в Туре в результате недостатка кислорода в воде из-за паводка.