Дезинфекцию после паводка проведут в Тюмени и Тюменском округе

В Тюмени и Тюменском округе проведут комплекс дезинфекционных мероприятий после схода воды с подтопленных территорий, сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

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«Профилактические дезинфекционные мероприятия проводятся после санитарной очистки в жилых помещениях, придворовой территории, дезинфицируются колодцы, скважины, надворные туалеты, выгребные ямы, хозяйственные и животноводческие постройки»,— пояснила Галина Шарухо.

По ее словам в муниципалитетах уже сформированы дезинфекционные бригады с участием специалистов Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области. Администрациям направлены рекомендации по организации работ и памятки для жителей.

Для дезинфекции будут использоваться хлорактивные средства, соответствующие установленным требованиям. После обработки жилых домов нужно будет проветрить помещения и провести влажную уборку, отметила госпожа Шарухо.

Ранее сообщалось, что за два дня в Тюмени собрали для утилизации почти тонну рыбы, погибшей в Туре в результате недостатка кислорода в воде из-за паводка.

Полина Бабинцева