Студент медвуза из Индии пострадал при атаке беспилотников на Уфу
При атаке БПЛА на Уфу пострадал студент медицинского вуза из Индии. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
«Всего было шесть беспилотников. Один у них, видимо, сбился с пути, попал в дом в Затоне... Пострадал один парень из Индии», — заявил чиновник. По его словам, с иностранцем в целом все в порядке, «отделался испугом». Тем не менее студента решили отправить на медобследование.
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в соцсети уточнил, что у пациента «состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет».
По словам главы Башкирии, дроны атаковали промышленные предприятия. На уфимском НПЗ загорелась установка.