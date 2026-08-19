Пожар на НПЗ в Уфе начался во время атаки беспилотников

В Уфе во время атаки беспилотников загорелась установка на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«У нас небольшое горение на одном из нефтеперерабатывающих заводов, — сказал чиновник. — Предварительно, попало в установку, которая находится в ремонте». По словам господина Хабирова, ущерб уточняется, при этом он предположил, что «в течение пары дней все это восстановят».

Также он рассказал, что в результате налета БПЛА пострадал студент медицинского вуза, приехавший на учебу из Индии.

Ранее господин Хабиров сообщил, что в Уфе были атакованы промышленные предприятия. Также один БПЛА попал в жилой дом, пострадал человек.