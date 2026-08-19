Число жителей Удмуртии с алкогольной зависимостью выросло на 3,7% за год

14,5 тыс. жителей Удмуртии страдают от алкогольной зависимости, сообщили в минздраве республики. Это на 3,7% больше, чем годом ранее, подсчитал «Ъ-Удмуртия». В их числе — 190 несовершеннолетних. За полугодие в республике зафиксировали 26 случаев острых отравлений алкоголем среди подростков.

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«Мозг подростка особенно уязвим: алкоголь нарушает формирование связей между нейронами, что напрямую сказывается на когнитивных функциях. Помимо прямого вреда физическому здоровью, алкоголь наносит мощный удар по психике и социальному развитию. Он является депрессантом ЦНС, а гормональная перестройка организма в пубертатный период делает эмоциональную сферу крайне нестабильной»,— сказала завотделением Республиканского наркодиспансера Светлана Блинова.

Употребление спиртного способствует перепадам настроения у подростков, провоцирует развитие депрессивных состояний, тревожности и агрессии, добавила она.

Напомним, на конец 2025 года в Удмуртии наблюдались 20,8 тыс. пациентов с наркологическими расстройствами, 316 из них — подростки. Такие данные приводил председатель комиссии Госсовета республики по здравоохранению, демографической и семейной политике Александр Шаклеин. По его словам, за последние пять лет число таких пациентов сократилось на 10,2%.

В 2025 году расходы жителей Удмуртии на покупку алкоголя составили 29,7 млрд руб. Это на 2,3% меньше, чем в 2024-м. Среднее потребление спиртного на душу населения в регионе с 2020-го по 2024 годы сократилось с 12,5 до 8,7 л чистого спирта.