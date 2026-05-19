Число наблюдаемых алкоголиков и наркоманов в Удмуртии снизилось на 2,8% за год

20,8 тыс. пациентов с наркологическими расстройствами наблюдались в Удмуртии на конец 2025 года. 316 из них — несовершеннолетние, сообщил на заседании Госсовета республики председатель комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Александр Шаклеин.

«За последние пять лет показатель числа пациентов с наркологическими расстройствами сократился на 10,2%. В 2025 году снижение составило 2,8%»,— привел цифры господин Шаклеин (цитата по релизу пресс-службы республиканского парламента).

За минувший год, рассказал он, выросло число пациентов—подростков с пагубным употреблением токсических и наркотических веществ. В динамике последних пяти лет — снижение на 69%, отметил председатель.

По словам Александра Шаклина, в Удмуртии высокий показатель обеспеченности наркологическими койками и местами медицинской реабилитации, выше, чем в среднем по РФ.

«С 2020-го по 2024 годы показатель потребления алкоголя на душу населения в регионе сократился с 12,5 л до 8,7 л чистого спирта, однако отмечена тревожная тенденция роста случаев отравления алкоголем и показателей смертности по этой причине»,— говорится в сообщении.

Напомним, в 2025 году расходы жителей Удмуртии на покупку алкоголя составили 29,7 млрд руб. Это на 2,3% меньше, чем в 2024-м.