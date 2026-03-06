Жители Удмуртии на алкоголь в 2025 году потратили почти 30 млрд рублей

Расходы жители Удмуртии на покупку алкогольной продукции составили 29,7 млрд руб. в 2025 году. В сопоставимых ценах этот показатель уменьшился на 2,3%. Такие данные приводит пресс-служба Удмуртстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Удельный вес от продажи алкоголя в сравнении с другими пищевыми продуктами и напитками сократился до 12,1% (-9,5%). При этом также уменьшилось потребление алкоголя — до 8,8 млн дкл пивных напитков (-13,8%) и до 2,3 млн дкл другой алкогольной продукции (-8,3%).

Напомним, в 2024 году жители республики приобрели алкогольной продукции на 26,4 млрд руб. Без учета инфляции рост составил 11,8%.

Подробнее о падении продаж пива и пивных напитков читайте в материале «Разливной стоп-кран».

Владислав Галичанин