Сегодня исполняется 74 года генеральному директору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову

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Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Сергей Чемезов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Его поздравляет первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров:

— Уважаемый Сергей Викторович! Примите мои самые искренние поздравления с днем рождения! За годы Вашей работы «Ростех» стал одним из ключевых центров промышленного и технологического развития страны. Ваш управленческий опыт, стратегическое мышление и компетентность позволяют эффективно работать в любых условиях и добиваться результатов. Под Вашим руководством внедряются передовые решения, совершенствуются инженерные компетенции и формируется кадровый потенциал, от которого во многом зависит будущее российской промышленности. Предприятия госкорпорации укрепляют ее производственный и научно-технический фундамент, наращивают выпуск востребованной нашими вооруженными силами продукции и реализуют амбициозные проекты в гражданских отраслях. Уверен, что Ваши энергия и решительность и впредь будут способствовать достижению всех поставленных целей. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, успешного воплощения всех замыслов и всего самого доброго!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»