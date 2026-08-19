«Роскосмос» подписал контракт о подготовке космонавтов из Мьянмы

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и исполнительный директор космического агентства Мьянмы Со Мьинт Маун подписали документы по сотрудничеству двух стран в космосе. Госкорпорация проведет отбор и подготовку мьянманских космонавтов по российским стандартам, сообщили в «Роскосмосе».

«18 августа в Москве подписан ряд документов по российско-мьянманскому сотрудничеству в космосе, — сообщила госкорпорация. — В Кремле после переговоров Владимира Путина с главой Мьянмы Мин Аун Хлайном состоялась церемония обмена документами».

Дмитрий Баканов и Со Мьинт Маун в меморандуме закрепили сотрудничество в ключевых сферах: спутниковая навигация, пилотируемая космонавтика, система поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ. Господин Баканов во время торжественной церемонии заявил, что квота на обучение студентов из Мьянмы в вузах России расширена. В частности, в МГТУ им. Баумана идет процесс по созданию первого студенческого космического аппарата республики. Все ранее обозначенные договоренности с Мьянмой Россия исполняет, добавил он.

Президент Мьянмы Мин Аун Хлаин прибыл 18 августа с официальным визитом в РФ. Это была пятая зарубежная поездка с момента его официального избрания главой государства в апреле. В Кремле политик встретился с президентом России Владимиром Путиным. Встреча продлилась более трех часов, в ходе нее главы государств заключили больше 10 соглашений.