«Роскосмос» подписал контракт о подготовке космонавтов из Мьянмы
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и исполнительный директор космического агентства Мьянмы Со Мьинт Маун подписали документы по сотрудничеству двух стран в космосе. Госкорпорация проведет отбор и подготовку мьянманских космонавтов по российским стандартам, сообщили в «Роскосмосе».
«18 августа в Москве подписан ряд документов по российско-мьянманскому сотрудничеству в космосе, — сообщила госкорпорация. — В Кремле после переговоров Владимира Путина с главой Мьянмы Мин Аун Хлайном состоялась церемония обмена документами».
Дмитрий Баканов и Со Мьинт Маун в меморандуме закрепили сотрудничество в ключевых сферах: спутниковая навигация, пилотируемая космонавтика, система поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ. Господин Баканов во время торжественной церемонии заявил, что квота на обучение студентов из Мьянмы в вузах России расширена. В частности, в МГТУ им. Баумана идет процесс по созданию первого студенческого космического аппарата республики. Все ранее обозначенные договоренности с Мьянмой Россия исполняет, добавил он.
Президент Мьянмы Мин Аун Хлаин прибыл 18 августа с официальным визитом в РФ. Это была пятая зарубежная поездка с момента его официального избрания главой государства в апреле. В Кремле политик встретился с президентом России Владимиром Путиным. Встреча продлилась более трех часов, в ходе нее главы государств заключили больше 10 соглашений.
В Кремле 18 августа 2026 года завершились переговоры президента России Владимира Путина и президента Мьянмы Мин Аун Хлайна, в ходе которых было заключено более 10 соглашений. До этого, в феврале 2025 года, Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в сфере инвестиций, в основном касающийся российских инвестиций в экономическую зону Давэй на юго-востоке Мьянмы, включая строительство глубоководного морского порта, угольной ТЭС и нефтеперерабатывающего завода.
Мин Аун Хлаин, находящийся под санкциями США, Канады и Евросоюза, а также под ордером Международного уголовного суда, возглавил Мьянму в результате военного переворота в начале 2021 года, а в апреле 2026 года принёс присягу в качестве президента. В июне 2021 года состоялся первый визит Мин Аун Хлаина в Россию для участия в конференции по безопасности, а в 2025 году он побывал в России трижды. В 2019–2023 годах 38% импорта вооружений Мьянмы, таких как самолеты МиГ-29, учебно-боевые самолеты Як-130, вертолеты Ми-24 и Ми-35П, зенитные ракетные комплексы «Печора-2М», приходились на Россию, а в 2025 году Мьянма стала первым зарубежным обладателем российских транспортно-десантных вертолетов Ми-38Т.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов был назначен на эту должность 6 февраля 2025 года, ранее занимая пост заместителя министра транспорта. В марте 2025 года он заявлял, что космическая отрасль является гордостью России, и необходимо сохранять лидирующие позиции на мировой арене.