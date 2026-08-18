Переговоры Путина и президента Мьянмы продлились больше трех часов

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и президента Мьянмы Мин Аун Хлайна. Встреча продлилась более трех часов, в ходе нее главы государств заключили больше 10 соглашений.

Российский лидер перед началом переговоров выразил соболезнования в связи с наводнением, в результате которого пострадали десятки тысяч жителей Мьянмы. Господин Путин также отметил долгую историю дипломатических отношений между странами, которые в последние годы «приобрели особо доверительный характер».

Президент России поблагодарил Мин Аун Хлайна также за содействие в развитии отношений России с АСЕАН и призвал проработать пути экономического сотрудничества.

«Выстроены устойчивые каналы финансовых расчетов, две трети коммерческих операций производятся в российских рублях», — отметил Владимир Путин (цитата по «РИА Новости»).

Стороны также обсудили поставки в Мьянму и соседние государства сжиженного природного газа и строительство в республике нефтеперерабатывающего завода и электростанции. Глава России заявил о готовности компании подключиться к геологоразведке для добычи углеводородов в Мьянме, в том числе на шельфе. Лидеры государств также подписали декларацию о противодействии санкциям.