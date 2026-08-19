Для проекта «Восток Ойл» на Таймыре потребовался участок в 54,5 тыс. гектаров

В Красноярском крае в ходе реализации проекта освоения нефтяных месторождений «Восток Ойл» переведут из категории сельскохозяйственных земель в земли для промышленного освоения участок площадью 54,5 тыс. га. Соответствующий законопроект в законодательное собрание внес губернатор Михаил Котюков.

Участок расположен в границах сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Он образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена. Ходатайство о переводе направило ООО «НГХ-Недра». На участке планируется разместить кустовые площадки, водозаборные скважины, нефтегазосборные сети, вахтовый поселок и другие объекты.

«Перевод земельного участка… с последующим оформлением прав в пользу ООО “НГХ-Недра” не нарушает интересы и права третьих лиц, будет способствовать реализации масштабного проекта “Восток Ойл” по освоению нефтяных месторождений и созданию транспортной инфраструктуры в районах Крайнего Севера Красноярского края»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Валерий Лавский