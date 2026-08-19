В аэропорту Кольцово сняли ограничения

В Екатеринбурге органы управления воздушным движением сняли временные ограничения в аэропорту Кольцово, сообщили в пресс-службе аэропорта. Пассажиров просят проверить информацию о рейсах на онлайн-табло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Согласно расписанию, в данный момент в Кольцово наблюдаются массовые задержки отправлений: два самолета в Москву и один в Санкт-Петербург авиакомпании «Уральские авиалинии», два самолета «Аэрофлота» до Москвы и один до Сочи «Аэрофлота», два самолета Red Wings в Нижний Новгород и Самару, а также рейс «России» до Санкт-Петербурга и рейс Azur Air до Антальи (Турция).

Напомним, в аэропорту Екатеринбурга в 8:25 было объявлено о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов.

Ирина Пичурина