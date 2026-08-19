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Работа аэропорта Кольцово ограничена

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге органами управления воздушным движением введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

«Просим пассажиров дополнительно уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании»,— говорится в сообщении.

В последний раз работу Кольцово ограничивали 10 августа — в период действия беспилотной опасности. Сейчас о введении такого режима в Свердловской области не объявляли.

Ирина Пичурина

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