Работа аэропорта Кольцово ограничена

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге органами управления воздушным движением введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

«Просим пассажиров дополнительно уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании»,— говорится в сообщении.

В последний раз работу Кольцово ограничивали 10 августа — в период действия беспилотной опасности. Сейчас о введении такого режима в Свердловской области не объявляли.

Ирина Пичурина