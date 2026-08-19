Израиль взял на себя ответственность за удары по авиабазе в Сирии

Израиль подтвердил, что стоит за авиаударами по сирийской авиабазе Абу-эд-Духур. Как заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, решение было принято из-за планов Турции разместить на базе свои силы.

Канцелярия израильского премьера заявила, что Дамаск находился «на грани срыва договоренностей о статус-кво в сфере безопасности», разрешив Турции развернуть свои силы на объекте у города Алеппо.

«Израиль неоднократно предупреждал Сирию о том, что такое размещение войск будет представлять угрозу безопасности Израиля. Сирия предпочла проигнорировать эти предупреждения»,— сообщила канцелярия премьер-министра Израиля в X.

Турецкий чиновник в комментарии Axios опроверг планы по военному присутствию на этой базе.

Авиабаза была атакована 18 августа. Минимум восемь ударов были нанесены по взлетно-посадочной полосе и складам аэродрома. Пострадавших нет. По информации AFP, аэродром не используется для полетов с 2012 года, но его продолжают охранять силы Минобороны. База находится на севере Сирии, в 72 км от турецкой границы.