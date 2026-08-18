В сирийском Идлибе атаковали авиабазу

По военной авиабазе Абу-эд-Духур в провинции Идлиб на северо-западе Сирии нанесли четыре удара, пишет Reuters со ссылкой на источники в сирийской армии. Происхождение атаковавших аэродром летательных аппаратов пока неизвестно.

Атака произошла рано утром 18 августа. Целями были взлетно-посадочная полоса и складские помещения. По словам одного из собеседников агентства, при ударах обошлось без жертв. Как уточняет AFP, аэродром не используется для полетов с 2012 года, но его продолжают охранять силы Минобороны.

Удары нанесли после «посещения аэродрома турецкой военной делегацией в последние дни в рамках усилий по его восстановлению», указано в публикации Reuters. Ни одна из сторон пока не взяла на себя ответственность за атаку.