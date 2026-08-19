Новый владелец ЮГК собирается выкупить оставшиеся акции предприятия

ПАО «Южуралзолото группа компаний» поступило обязательное предложение о приобретении 32,7% акций от нового владельца предприятия «БТС-Мост Холдинг», которому принадлежит 67,3% ценных бумаг. Данные размещены на сайте раскрытия корпоративной информации.

Структура предпринимателя Руслана Байсарова желает купить акции по 0,74 руб. за штуку. Стоимость определена как средневзвешенная цена торгов бумагами ЮГК на Московской бирже за последние шесть месяцев. Принять обязательное предложение необходимо в течение 70 дней. Общая сумма приобретаемых ценных бумаг может составить до 54,2 млрд руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, акции ПАО «Южуралзолото группа компаний» увеличились в цене на 6% 31 июля. В этот же день «БТС-Мост Холдинг» направил в Банк России оферту о покупке бумаг. Организация выкупила госпакет акций ЮГК и связанные с ней компании в июне в ходе торгов за 93,2 млрд руб. Активы были обращены в доход государства в июле 2025 года решением суда Челябинска по иску Генпрокуратуры, который изъял их у основателя группы Константина Струкова.

Виталина Ярховска