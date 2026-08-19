В ХМАО усилят меры безопасности на дорогах из-за высокой аварийности

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук дал поручение окружной Госавтоинспекции усилить патрулирование автомобильных дорог в местах концентрации ДТП, в том числе с привлечением общественных организаций. Как сообщил глава региона в Max, это связано с высоким количеством аварий, в результате которых гибнут люди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора ХМАО-Югры Руслана Кухарука в Max Фото: канал губернатора ХМАО-Югры Руслана Кухарука в Max

Самая серьезная аварийная обстановка сложилась в Нижневартовске, Пыть-Яхе, Урае и Нягани, а также в Советском, Белоярском и Сургутском районах. На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Руслан Кухарук также поручил муниципалитетам совместно с профильным департаментом подготовить планы профилактических мероприятий для снижения аварийности. Владельцам автодорог нужно будет установить системы фото- и видеофиксации для контроля дорожного движения. Кроме того, до 30 августа в регионе завершат устранение недочетов по организации безопасности школьников на дорогах.

«Отмечу, на железнодорожных переездах в 2026 году не допущено ни одного ДТП. Это показатель системной работы, которую мы ведем совместно с ОАО "РЖД" и ГАИ: рейды, профилактические беседы с водителями, информационные кампании»,— добавил господин Кухарук.

Ранее ХМАО занял 13-е место в рейтинге субъектов России с наиболее низкой аварийностью на российских дорогах. За полгода в регионе произошло 64,5 ДТП (+7,7%) с 42,4 пострадавшими.

Ирина Пичурина