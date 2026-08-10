Регионы Урала вошли в топ-10 субъектов с самой низкой аварийностью на дорогах

Два региона Уральского федерального округа (УрФО) вошли в топ-10 субъектов с наиболее низкой аварийностью на российских дорогах, следует из исследования «РИА Новости». Рейтинг составлялся по данным МВД РФ и Росстата с учетом автобусов, грузового и легкового автотранспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Рейтинг возглавили Чечня, Московская и Брянская области, а на четвертое место попал Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). За полгода там произошло 46,9 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. единиц транспорта, прирост в количестве составил 12% по сравнению с первым полугодием 2025 года. Число раненых и погибших в авариях составило 28,9 на 100 тыс. жителей.

Далее в рейтинге следует Оренбургская область, сразу же за ней — Свердловская область. В период с января по июнь на Среднем Урале случилось 50,9 аварий (-9,9%) с числом пострадавших в 32,2. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) занял 13 место: за полгода в регионе произошло 64,5 ДТП (+7,7%) с 42,4 пострадавшими.

Всего оценивалась аварийность в 85 регионах — Тюменская область оказалась на 82 месте. Количество аварий в регионе в первом полугодии достигло 178,2 (-4,2%), раненых и погибших — 101,2. Выше аварийность оказалась только в Костромской области, Калмыкии и Тыве.

Ирина Пичурина