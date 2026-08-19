Квартира по ставке от 3,5%: где сейчас самое время покупать курортную недвижимость

Курортная недвижимость становится все привлекательнее для вложений. Самые интересные возможности появляются там, где высокий туристический спрос встречается с масштабными изменениями. Пока курорт развивается и появляется новая инфраструктура, инвестор еще может выбрать перспективный объект и зайти на рынок на раннем этапе. Именно поэтому сегодня стоит присмотреться к Шерегешу.

Фото: Предоставлено пресс-службой «ШОРИЯ-ГРАД»

Шерегеш — новый туристический центр России

За последние годы Шерегеш перестал быть только популярным горнолыжным курортом. Сегодня это один из ключевых туристических проектов России, развитие которого поддерживается на государственном уровне.

В ближайшие десять лет в туристическую инфраструктуру Шерегеша планируется вложить 243,9 млрд рублей. Курорт получил статус особой экономической зоны, что позволяет привлекать крупных инвесторов и ускорять реализацию новых проектов.

Здесь реализуется крупнейший в стране мастер-план развития горнолыжного кластера. Уже сегодня спроектирован собственный аэропорт, планируются железнодорожный и автобусный вокзалы, строятся современные гостиницы, расширяется зона катания. После запуска новой транспортной инфраструктуры туристический поток, по прогнозам, увеличится на 88%.

Шерегеш ежегодно принимает сотни тысяч туристов со всей страны. Зимой их привлекает один из самых продолжительных горнолыжных сезонов в России — он длится около шести месяцев. Летом сюда приезжают ради пеших походов, веломаршрутов, сплавов по горным рекам, рыбалки и конных прогулок. Так что спрос на размещение сохраняется практически в течение всего года.

Фото: Предоставлено пресс-службой «ШОРИЯ-ГРАД»

Проект в эпицентре развития курорта

Когда курорт активно развивается, ценность недвижимости во многом определяется не только самим проектом, но и его расположением. Именно поэтому одним из главных преимуществ ЖК «Шория Град» стала его локация.

Микрорайон строится на центральной улице Гагарина — в той части Шерегеша, которая в ближайшие годы станет главным транспортным узлом курорта. В двух минутах ходьбы появится площадь трех вокзалов, где объединятся железнодорожное и автобусное сообщение. Примерно в 15 минутах расположится новый аэропорт. До популярных секторов А и Е — около семи минут езды.

Именно через эту часть курорта будет проходить основной поток туристов. Для собственников это означает высокую востребованность жилья у гостей, которым важно быстро добраться до подъемников, транспорта и основной инфраструктуры.

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Выгодные условия покупки

В Шерегеше действует расширенная семейная ипотека для семей с двумя детьми до 18 лет. Благодаря этому квартиру в «Шория Град» можно приобрести по ставке от 3,5%*, ежемесячный платеж начинается от 27 тысяч рублей. Подобные условия сегодня действуют лишь в нескольких регионах России и недоступны в крупных городах.

Материнский капитал можно использовать в качестве первоначального взноса или направить на досрочное погашение ипотеки. При этом приезжать в Шерегеш для оформления сделки необязательно: выбрать квартиру, подписать документы и пройти приемку можно онлайн.

Для покупателей доступны и другие варианты:

беспроцентная рассрочка на квартиры в сданных домах сроком до трех лет ** ;

скидка на квартиры в сданных домах — до 3 424 000 рублей *** ;

траншевая ипотека от Сбербанка для строящихся домов с платежом от 8 900 рублей в месяц****.

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Продумано для отдыха и жизни в любое время года

«Шория Град» проектировался как современный микрорайон, где комфортно останавливаться на выходные или проводить отпуск всей семьей.

Для гостей и жителей курорта здесь предусмотрено все необходимое: SPA-комплекс, рестораны, кофейни, магазины, аптека, торговый центр, пункт проката спортивного оборудования. Внутри комплекса — подземный паркинг и кладовые для хранения лыж, сноубордов и другого сезонного инвентаря. Большинство бытовых вопросов можно решить, не покидая территорию.

Для семей создается отдельная инфраструктура: муниципальный детский сад, современные детские площадки и спортивные зоны. Сюда удобно приезжать не только на пару дней, но и на более продолжительный отдых с детьми.

Фото: Предоставлено пресс-службой «ШОРИЯ-ГРАД»

Готовые квартиры для аренды под управлением

Пять домов «Шория Град» уже введены в эксплуатацию. Это значит, что после покупки не нужно ждать окончания строительства — можно сразу получить ключи и пользоваться квартирой. При этом будущие владельцы могут заранее оценить квартиру и сам проект по подробным визуальным материалам и презентациям, подготовленным агентством 1GT, которое занимается маркетинговым сопровождением «Шория Град».

Фото: Предоставлено пресс-службой «ШОРИЯ-ГРАД»

Покупателям доступны квартиры разной степени готовности: с предчистовой отделкой, а также варианты в полной комплектации с мебелью и техникой в отделке «Премиум».

Пока владельцы не планируют поездку в Шерегеш, квартиру можно сдавать в аренду. По оценкам проекта, доход начинается от 70 тысяч рублей в месяц. При этом заниматься поиском гостей и ежедневным управлением самостоятельно не придется. Собственный курортный оператор «Моя Шория» берет на себя весь операционный цикл: поиск арендаторов, заселение, клининг, обслуживание квартиры, решение технических вопросов и сопровождение гостей.

Если же собственник решит приехать в Шерегеш сам, достаточно заранее забронировать удобные даты. В это время квартира будет полностью готова к приезду владельцев, а в остальное время продолжит принимать гостей.

Пока курорт переживает самый масштабный этап развития в своей истории, семьи получают редкую возможность приобрести квартиру в одной из самых перспективных локаций Шерегеша, приезжать сюда отдыхать в любое время года, а в остальное время — доверить управление жильем профессиональному курортному оператору и получать дополнительный доход от аренды.

Застройщик — ООО СЗ «АЛТЫН ШОР ДЕВЕЛОПМЕНТ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Номер телефона: +7(3842) 49-01-25 Сайт: https://shoriya-grad42.ru/

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