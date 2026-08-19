Вырос спрос на универсальные полисы страхования связанных с атаками БПЛА рисков

“Ъ” провел опрос участников страхового рынка, который показал, что страховые компании (СК) стали активнее запускать коробочные продукты. Так, в СК МАКС отмечают, что в 2026 году запущено уже более 30 таких программ. В «АльфаСтраховании» указывают, что системно развивают коробочные решения, встроенные в клиентские пути партнеров. В СК «Согласие» также запускают коробочные продукты в основном в рамках партнерских программ.

Коробочный страховой продукт — это полис, универсальный по своим характеристикам — условиям, рискам, тарифам. Рассчитан на значительную аудиторию и при оформлении не требует индивидуального рассмотрения заявки клиента.

За последнее время на рынке наиболее заметными стали коробочные продукты, связанные с рисками БПЛА и страхованием ответственности,— эти продукты появились в ответ на запросы со стороны клиентов, поясняет директор департамента маркетинга, рекламы и PR СК «Согласие» Дмитрий Басов. В «Абсолют Страховании» также указывают, что на текущий момент рынок заинтересован «в простом и быстром получении страховой защиты от БПЛА», что учитывается всеми игроками.

Подробнее — в материале «Ъ» «Коробочки от беспилотников».