Коробочки от беспилотников

Страховые компании стали чаще запускать универсальные, так называемые коробочные продукты. По словам страховщиков, это связано, в частности, с запросом страхователей на защиту от БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

“Ъ” провел опрос участников страхового рынка, который показал, что страховые компании (СК) стали активнее запускать коробочные продукты. Так, в СК МАКС отмечают, что в 2026 году запущено уже более 30 таких программ. В «АльфаСтраховании» указывают, что системно развивают коробочные решения, встроенные в клиентские пути партнеров. В СК «Согласие» также запускают коробочные продукты в основном в рамках партнерских программ.

По оценкам финансового эксперта Андрея Бархоты, в первой половине 2025 года на одного страховщика приходилось в среднем до 20 новых коробочных продуктов, а в первом полугодии 2026-го — до 25. В «Абсолют Страховании» отмечают, что помимо новых продуктов дорабатываются уже запущенные — под запросы рынка, каналы продаж, изменения законодательства. Продукты разрабатываются и для физических, и для юридических лиц.

Коробочный страховой продукт — это полис, универсальный по своим характеристикам — условиям, рискам, тарифам. Рассчитан на значительную аудиторию и при оформлении не требует андеррайтинга — индивидуального рассмотрения заявки клиента. Коробочные продукты реализуются обычно через партнеров (банки, салоны связи и др.).

За последнее время на рынке наиболее заметными стали коробочные продукты, связанные с рисками БПЛА и страхованием ответственности,— эти продукты появились в ответ на запросы со стороны клиентов, поясняет директор департамента маркетинга, рекламы и PR СК «Согласие» Дмитрий Басов. В «Абсолют Страховании» также указывают, что на текущий момент рынок заинтересован «в простом и быстром получении страховой защиты от БПЛА», что учитывается всеми игроками. О том, что Российская национальная перестраховочная компания — основной перестраховщик российского рынка — планирует развивать перестрахование рисков терроризма и угроз БПЛА, также ориентируясь на коробочные решения, “Ъ” писал 12 августа.

Вместе с тем страховщики старались освоить новые сегменты. Если раньше коробочные продукты были ориентированы на массового розничного клиента, то сейчас компании все активнее выходят на сегменты, которые раньше вообще не были охвачены страхованием,— это самозанятые и исполнители услуг, гиг-работники, продавцы на маркетплейсах, владельцы пунктов выдачи заказов, покупатели билетов на мероприятия, указывает руководитель управления по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахования» Кирилл Лукьяненко. Растет сегментация внутри одного вида страхования, например, страхование имущества — это уже не единое коробочное решение, а отдельные версии для масс-сегмента и премиум-сегмента, добавляет он. Для потребителя коробочный продукт прост в оформлении, но в основной массе ограничены в лимитах страховых сумм, обращает внимание руководитель управления андеррайтинга имущественных видов страхования компании «Абсолют Страхование» Антон Иванов

Для страховых компаний коробочные решения — инструмент вовлечения клиента в страхование: получив позитивный опыт на простом и понятном продукте, клиент с большей вероятностью в будущем придет за более широким покрытием или другими продуктами, поясняет господин Лукьяненко. Кроме того, по словам господина Басова, для страховщика выгода коробочных продуктов — в простоте и стандартизации: их проще разрабатывать, быстрее выводить на рынок и легче автоматизировать процессы продаж и урегулирования. При этом, по словам господина Лукьяненко, маржинальность коробочных продуктов обычно ниже, чем у классического страхования, прежде всего из-за давления агентского вознаграждения партнеров, ведь большинство коробочных решений продаются через партнерские для страховых компаний каналы. Отсутствие андеррайтинга и скоринга не позволяет в полной мере сегментировать аудиторию и точно оценивать риск-профиль клиента и объекта страхования, добавляет он.

Юлия Пославская