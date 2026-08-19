Доходы пиратских видеосервисов выросли впервые с 2019 года

Объем рынка пиратского видеоконтента впервые с 2019 года незначительно, но вырос в первом полугодии — на 4,2%, до $17,3 млн. Трафик поисковых запросов на пиратские порталы также увеличился на 5,7%, говорится в исследовании компании F6. При этом посещаемость легальных стриминговых платформ выросла значительно сильнее — на 19,6%. Средняя же стоимость тысячи рекламных показов (CPM) на нелегальных ресурсах практически не изменилась и составила $3,1 за период.

Впрочем, доля кинопремьер, которые оказываются в сети, в первом полугодии снизилась. Так, 38% прокатных релизов (всего — 255 проектов) были обнаружены в пиратских базах. В первой половине прошлого года этот показатель составлял более 52%, в 2024-м — 48%. Зарубежные премьеры продолжают появляться в пиратском доступе чаще, чем российские, говорят специалисты F6.

Во многом рост доходов пиратских площадок в первом полугодии связан с сохраняющимся интересом пользователей к зарубежному кино, говорит руководитель департамента Digital Risk Protection F6 Станислав Гончаров: «Российский контент сегодня активно защищают онлайн-кинотеатры и правообладатели, поэтому он реже оказывается в нелегальном доступе. С зарубежными фильмами и сериалами ситуация иная».

Подробнее — в материале «Ъ» «Контентный абордаж».