Контентный абордаж

Объем рынка пиратского видеоконтента в России вырос в первом полугодии на 4,2% и составил $17,3 млн. Основной точкой роста участники рынка называют сохраняющийся интерес пользователей к зарубежному кино. Онлайн-кинотеатры напоминают, что сейчас отсутствует механизм подачи жалобы на нелегальное распространение контента ушедших правообладателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием компании F6, посвященным рынку онлайн-пиратства (нелегальному распространению видеоконтента) в России по итогам первого полугодия. Из него следует, что объем рынка пиратского видеоконтента впервые с 2019 года незначительно, но вырос — на 4,2%, до $17,3 млн. Трафик поисковых запросов на пиратские порталы также увеличился на 5,7%. При этом посещаемость легальных стриминговых платформ выросла значительно сильнее — на 19,6%, указывают в F6. Средняя же стоимость тысячи рекламных показов (CPM) на нелегальных ресурсах практически не изменилась и составила $3,1 за период.

Впрочем, доля кинопремьер, которые оказываются в сети, в первом полугодии снизилась. Так, 38% прокатных релизов (всего — 255 проектов) были обнаружены в пиратских базах. В первой половине прошлого года этот показатель составлял более 52%, в 2024-м — 48%. Зарубежные премьеры продолжают появляться в пиратском доступе чаще, чем российские, говорят специалисты F6:

«За период в сеть было слито около 57% зарубежных прокатных релизов против 10% российских. Для сравнения: в первом полугодии 2025 года эти показатели составляли около 70% и 15% соответственно».

Сами пираты продолжили адаптироваться к блокировкам и совершенствовать инфраструктуру. Одним из новых способов стало расписание «пиратских киносеансов»: в январе на нелегальных аниме-ресурсах специалисты F6 обнаружили схему, при которой нелегальный контент становится доступен только после 18:00 и в выходные дни. «Предположительно, это позволяет ресурсам обходить проверки регуляторов в рабочее время»,— отмечается в исследовании.

Кроме того, пиратские площадки также активно используют чужие бренды для маскировки. Аналитики отмечали в апреле всплеск ресурсов, в доменных именах которых фигурируют названия крупных онлайн-кинотеатров. В июне специалисты F6 обнаружили пиратские сайты, которые начали использовать визуальную айдентику крупной социальной сети, мимикрируя под инфраструктуру популярного российского видеохостинга. Это подтверждает и собеседник “Ъ” на медиарынке: «Пираты действительно стали чаще использовать названия бренда и популярных франшиз для создания новых доменных имен».

Александр Жаров, гендиректор «Газпром-медиа холдинга», 23 марта в интервью “Ъ”: «Заказчики контента, включая медиакомпании, сохранили бюджеты в лучшем случае на уровне предыдущего года».

Во многом рост доходов пиратских площадок в первом полугодии связан с сохраняющимся интересом пользователей к зарубежному кино, говорит руководитель департамента Digital Risk Protection F6 Станислав Гончаров: «Российский контент сегодня активно защищают онлайн-кинотеатры и правообладатели, поэтому он реже оказывается в нелегальном доступе. С зарубежными фильмами и сериалами ситуация иная: значительная часть такого контента остается недоступной на легальных российских площадках. В результате спрос на зарубежные новинки сохраняется, а вместе с ним растет и аудитория пиратских ресурсов».

В Wink подтверждают, что борются с пиратством своих оригинальных проектов «эффективно и оперативно», однако нелегальное распространение контента ушедших с рынка правообладателей «процветает». «Это, конечно, негативно влияет на легальную отрасль. Проблемой остается отсутствие возможности подать жалобу на нелегальное распространение контента в интересах третьего лица, если сам правообладатель не работает в стране»,— добавил гендиректор онлайн-кинотеатра Антон Володькин. Представитель Okko от комментариев отказался, также поступили в «Иви». В Premier и RuTube на запрос “Ъ” не ответили.

Юлия Юрасова