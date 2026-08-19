Импорт молочной продукции в России вырос на 10%

По итогу января—июня импорт Россией молочной продукции увеличился почти на 9,94% год к году, достигнув 406 млн литров, следует из подсчетов ЦРПТ (оператор «Честного знака»). За тот же период внутри страны произведено около 5,86 млрд литров, что на 2,26% больше год к году. Всего по итогу первой половины 2026 года объем предложения молочной продукции на российском рынке вырос на 3%, до 6,2 млрд литров. Как заявили “Ъ” в ЦРПТ, доля импорта в структуре предложения на российском рынке остается стабильной и не превышает 6–6,5%. В его структуре доля стран Евразийского союза за год увеличилась с 94% до 96,7%.

Основной вклад в рост внесла Белоруссия. Продукция из соседней страны успешно конкурирует с российской благодаря относительно низким ценам, в то время как у производителей в РФ постоянно растут издержки.

Особенно заметно растут поставки в Россию из Белоруссии мороженого. По данным ЦРПТ, в январе—июне импорт такой продукции вырос на 26,72%, до 14,7 млн кг. При этом в структуре предложения доля импорта увеличилась с 3,7% до 4,7% за год. Производство в России мороженого за этот же период, наоборот, снизилось на 1,72%, до 296,27 млн кг.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мороженое перешагнуло границы».