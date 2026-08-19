Мороженое перешагнуло границы

В январе—июне 2026 года импорт молочной продукции в России вырос почти на 10% год к году, а поставки мороженого за этот период увеличились вовсе более чем на 26%. Основной вклад в рост внесла Белоруссия. Продукция из соседней страны успешно конкурирует с российской благодаря относительно низким ценам, в то время как у производителей в РФ постоянно растут издержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По итогу января—июня импорт Россией молочной продукции увеличился почти на 9,94% год к году, достигнув 406 млн литров, следует из подсчетов ЦРПТ (оператор «Честного знака»). За тот же период внутри страны произведено около 5,86 млрд литров, что на 2,26% больше год к году. Всего по итогу первой половины 2026 года объем предложения молочной продукции на российском рынке вырос на 3%, до 6,2 млрд литров.

Как заявили “Ъ” в ЦРПТ, доля импорта в структуре предложения на российском рынке остается стабильной и не превышает 6–6,5%. В его структуре доля стран Евразийского союза за год увеличилась с 94% до 96,7%.

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов среди основных причин роста импорта в первой половине 2026 года называет поставки молочной продукции из Белоруссии. При этом, по его данным, ввоз из других стран сокращается. Согласно оценке Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупных ритейлеров), более 90% ассортимента молочной категории в торговых сетях приходится на локальные товары. Из ввозимой продукции заметнее всего на полках представлена Белоруссия — ее доля в ассортименте молочных продуктов, включая сыры, держится стабильно на уровне около 7% уже несколько лет. В меньших количествах присутствует импорт из Китая, Вьетнама, Индонезии, Таиланда и других стран, добавляет председатель АКОРТ Станислав Богданов.

Господин Белов связывает увеличение поставок принципиально иной структурой экономики Белоруссии, где административные инструменты поддерживают более низкие закупочные цены на сырое молоко и, как следствие, на готовую продукцию. В то же время российские производители сталкиваются с ростом себестоимости и кредитной нагрузки, поэтому ценовое давление со стороны белорусского импорта становится заметным фактором, констатирует господин Белов.

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В «Логике молока» (объединяет бывшие активы Danone в РФ) говорят, что все российские производители сейчас чувствуют конкуренцию с белорусской продукцией. Станислав Богданов, наоборот, считает, что импорт дополняет предложение и расширяет выбор. По мнению Артема Белова, важнейшей задачей в рамках сотрудничества России и Белоруссии остается обеспечение сбалансированного развития молочной отрасли обеих стран. Это подразумевает соблюдение баланса взаимных поставок, прежде всего сыра, масла, творога и питьевого молока, добавляет он.

Особенно заметно растут поставки в Россию из Белоруссии мороженого.

По данным ЦРПТ, в январе—июне импорт такой продукции вырос на 26,72%, до 14,7 млн кг. При этом в структуре предложения доля импорта увеличилась с 3,7% до 4,7% за год. Производство в России мороженого за этот же период, наоборот, снизилось на 1,72%, до 296,27 млн кг.

В ЦРПТ считают, что импорт мороженого растет в том числе за счет новых для российских потребителей вкусов, в то время как лидером остается классический сливочный пломбир. По оценке Артема Белова, поставки мороженого в Россию также в основном идут из Белоруссии и Казахстана. Точечно ввоз вырос из Южной Кореи, добавляет он. Спрос на мороженое из этой страны активно начал расти в России два года назад. Тогда, по данным аналитической компании «Нильсен», импорт южнокорейского мороженого составлял треть от всех поставок такой продукции.

Снижение выпуска мороженого в России объясняется в первую очередь увеличением издержек в условиях снижения спроса на мороженое, в том числе по погодным условиям в начале года, рассуждает господин Белов. При этом сокращение производства в определенной степени объясняется более эффективной работой с запасами, заключает он.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова