Доставка контейнера из Китая подорожала до рекорда за 3,5 года

Стоимость контейнерных перевозок на маршруте Шанхай—Москва 17 августа превысила $9 тыс., увеличившись за год на 77% и обновив максимум марта 2023 года, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Контейнерный индекс ЦЦИ показывает спотовую стоимость перевозки 40-футового контейнера (FEU) в собственности перевозчика, погруженного на судно или железную дорогу в Шанхае, до склада в Москве через порты Владивосток, Санкт-Петербург, Новороссийск или в прямом железнодорожном сообщении.

Как поясняется в обзоре ЦЦИ, основным фактором роста индекса послужило увеличение стоимости мультимодальной перевозки через порты Дальнего Востока, где на 9% за месяц подорожал морской фрахт контейнеров и на 6% — железнодорожная перевозка. Ослабление курса рубля в августе замедлило динамику индекса на 2,6 процентного пункта.

Рост обусловлен резким притоком импорта, контрастирующим с низкими объемами 2025 года. На ближайшие месяцы участники рынка ожидают сдержанного роста ставок, отмечая их высокую волатильность.

Подробнее — в материале «Ъ» «Импорт поднимает ставки».