Импорт поднимает ставки

Стоимость перевозки контейнеров из Китая продолжает расти. По итогам июля она превысила $9 тыс., достигнув максимального показателя за три с половиной года и приблизившись к максимумам 2021–2022 годов. Рост обусловлен резким притоком импорта, контрастирующим с низкими объемами 2025 года. На ближайшие месяцы участники рынка ожидают сдержанного роста ставок, отмечая их высокую волатильность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

Стоимость контейнерных перевозок на маршруте Шанхай—Москва 17 августа превысила $9 тыс., увеличившись за год на 77% и обновив максимум марта 2023 года, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Контейнерный индекс ЦЦИ показывает спотовую стоимость перевозки 40-футового контейнера (FEU) в собственности перевозчика, погруженного на судно или железную дорогу в Шанхае, до склада в Москве через порты Владивосток, Санкт-Петербург, Новороссийск или в прямом железнодорожном сообщении.

Как поясняется в обзоре ЦЦИ, основным фактором роста индекса послужило увеличение стоимости мультимодальной перевозки через порты Дальнего Востока, где на 9% за месяц подорожал морской фрахт контейнеров и на 6% — железнодорожная перевозка. Ослабление курса рубля в августе замедлило динамику индекса на 2,6 процентного пункта.

Импорт из Китая в Россию в июле обновил абсолютный помесячный рекорд и вырос до $12,3 млрд — на 7% к предыдущему месяцу, или на 35% год к году, отмечается в обзоре ЦЦИ.

Перевозки контейнеров по сети ОАО РЖД в импортном сообщении достигли 182 тыс. TEU — на 30% больше, чем годом ранее, морские порты РФ обработали на 17% больше импортных контейнеров (215 тыс. TEU), только дальневосточные — на 13% больше (124 тыс. TEU).

По данным портала «Дело. Аналитика», индекс стоимости доставки контейнера из Китая в Москву в июле вырос по сравнению с июнем на 6% и составил $9531 за FEU. «К основным причинам роста ставок относятся более высокие объемы импорта, чем ожидали участники рынка на фоне низкой базы 2025 года,— рассказывают в ГК "Дело".— Текущие значения импортных ставок приближаются к рекордным значениям конца 2021 года и конца 2022 года ($10,2–10,5 тыс.)». В компании добавили, что особенностью текущего года стало почти синхронное повышение ставок со второго квартала на ключевых направлениях: через порты Дальнего Востока, Санкт-Петербурга, Новороссийска и сухопутные переходы с Азией из-за постоянных колебаний спроса между всеми маршрутами. На ставки, отмечают в ГК «Дело», влияет множество факторов: доступность контейнерного оборудования, стабильность маршрута, наличие флота на морских путях, уровень конкуренции, а также курс рубля. «Дальнейший тренд будет определяться спросом в импорте, а также наличием различных геополитических рисков на маршруте следования»,— полагают в компании.

ЦЦИ ожидает сохранения сдержанного роста ставок на контейнерные перевозки из Китая в ближайшие месяцы, говорит старший аналитик ЦЦИ Роман Шагалов.

«Объем грузовой базы сохраняется высоким, места на многих морских линиях полностью забукированы как минимум на месяц вперед,— поясняет он.— Дальневосточные терминалы работают в режиме сверхнормативной загрузки, из-за чего отправки контейнеров по железной дороге из Приморья постоянно дорожают. Также растут и сроки ожидания отправки контейнеров». С октября стоимость всех железнодорожных сервисов по перевозке контейнеров дополнительно подорожает из-за индексации тарифа ОАО РЖД на грузовые перевозки, добавляет он.

В ГК «Дело» обращают внимание, что российский контейнерный рынок переходит от поступательного роста к цикличной динамике и высокой непредсказуемости: периоды снижения рынка будут сменяться ростом объемов и наоборот. «Мы ожидаем, что геополитическая обстановка продолжит влиять на перераспределение грузопотоков, способствуя перетоку грузов между бассейнами, железнодорожными и автомобильными погранпереходами, что будет приводить к высоким колебаниям ставок на рынке»,— прогнозируют в компании. Ухудшение оперативной обстановки в Черном море, отмечает Роман Шагалов, повлияет на динамику контейнерного индекса ЦЦИ незначительно, поскольку основная логистика контейнеропотока из Шанхая в Москву проходит вне черноморского бассейна.

Наталья Скорлыгина