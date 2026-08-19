C поставками автомобильных масел возникли перебои

На рынке автомобильных смазочных материалов фиксируются перебои с поставками и дефицит по ряду ассортимента, в особенности по моторным маслам, рассказали “Ъ” участники отрасли. О полномасштабном дефиците речи пока не идет, но по некоторым позициям цены за лето подскочили до 40%.

Дефицит в российском сегменте, вероятно, следствие нехватки у некоторых локальных производителей присадок, необходимых для выпуска продукции, рассказывают собеседники “Ъ”. Часть участников рынка связывает перебои поставок с внеплановыми ремонтами на НПЗ и ограничениями по отдельным видам сырья, например, для охлаждающих жидкостей. Усугубляют нехватку логистические проблемы.

Сложности на топливном рынке могут способствовать росту спроса на масла. С одной стороны — на заправках очереди и пробеги сокращаются, с другой — все чаще с бензином старых экологических стандартов масло быстрее вырабатывает свой ресурс.

Подробнее — в материале «Ъ» «Покупатели не заводятся».