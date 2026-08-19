Покупатели не заводятся

Из-за сокращения доступности сырья и сложностей с импортом, дилеры начали фиксировать перебои с поставками и нехватку ряда автомобильных масел. О полномасштабном дефиците речи пока не идет, но по некоторым позициям цены за лето подскочили до 40%. При этом спрос может стимулировать использование бензина пониженного экологического класса, требующего более частой замены масла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

На рынке автомобильных смазочных материалов фиксируются перебои с поставками и дефицит по ряду ассортимента, в особенности по моторным маслам, рассказали “Ъ” участники отрасли.

За последние два месяца цены выросли в 1,5–2 раза, а сроки поставок — с двух дней до двух недель, отмечает руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Владимир Андреев, уточняя, что масло в компании закупают у российских производителей в 200-литровых бочках. «Отдельных позиций ходовых масел вообще нет — мы покупаем у посредников то, что производители успели отгрузить ранее»,— добавляет он.

Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова говорит об ощутимой нехватке только импортных масел: это заметно по наличию на складах и по срокам поставки.

Значительнее всего, по мнению топ-менеджера, «вымывается» премиальная и оригинальная линейка: Shell, Castrol, масла BMW и продукция группы VAG. По локальному производству физического дефицита нет, считает она. «Но устойчивость этого сегмента сейчас зависит от факторов, на которые сам рынок повлиять не может»,— уточняет госпожа Трушкова.

По отдельным позициям на рынке действительно отмечаются перебои поставок и рост закупочных цен, подтверждает исполнительный директор ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Баринов. Но о полномасштабном дефиците, продолжает он, сейчас говорить нельзя. Ему вторит директор сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова, уточняя, что локальные перебои могут периодически возникать по отдельным позициям: конкретной вязкости, бренду, допуску или редкому продукту для определенной модели.

Дефицит в российском сегменте, вероятно, следствие нехватки у некоторых локальных производителей присадок, необходимых для выпуска продукции, рассказывают собеседники “Ъ”.

«Основу всегда с запасом делали внутри страны, а присадки обычно везут из-за рубежа»,— поясняет Владимир Андреев. В ЛУКОЙЛе (бренды Genesis, Teboil), «Газпром нефти» (G-Energy) и «Тосол-синтезе» (Felix) “Ъ” не ответили.

Часть участников рынка, говорит господин Баринов, связывает перебои поставок с внеплановыми ремонтами на НПЗ и ограничениями по отдельным видам сырья, например, для охлаждающих жидкостей. О том, что сокращение поставок с НПЗ сформировало дефицит сырья в нескольких потребляющих отраслях, говорили источники “Ъ” (см. “Ъ” от 18 августа).

Усугубляют нехватку логистические проблемы. «Ситуация вокруг Ормузского пролива отражается на нефтяной логистике. Через этот маршрут традиционно проходит значительная доля глобальных поставок, поэтому перебои повышают стоимость сырья, фрахта и страхования перевозок»,— рассказывает Татьяна Овчинникова.

Павел Сорокин, замглавы Минэнерго, о топливном рынке, 29 июля, «РИА Новости»: «Те проблемы, которые, безусловно, возникают, ежедневно находятся во внимании и решаются».

Сложности на топливном рынке могут способствовать росту спроса на масла. С одной стороны, рассказывает Владимир Андреев, на заправках очереди и пробеги сокращаются, с другой — все чаще с бензином старых экологических стандартов масло быстрее вырабатывает свой ресурс. Директор NEFT Research по внешним коммуникациям Дмитрий Прокофьев поясняет, что использование «Евро-2» и «Евро-3» с повышенным содержанием серы на современных автомобилях может привести к износу и засорению и даже необходимости замены двигателя. Основная рекомендация — сократить интервал замены моторного масла, по разным оценкам, в 1,5–2 раза. «Ускоренное старение масла и сокращение его ресурса — это уже реальность для тех, кто вынужден заправляться топливом пониженного качества»,— говорит Дмитрий Прокофьев.

Автомобильные масла с начала года, по оценке госпожи Овчинниковой, в зависимости от бренда и конкретной номенклатуры подорожали на 15–20%. На отдельные продукты, уточняет она, рост стоимости может продолжиться, достигнув 40%. По данным Юлии Трушковой, по импортным маслам цены выросли в два раза. «По отдельным позициям за последние три месяца рост мог доходить до 40%»,— добавляет господин Баринов. На динамику влияют цены на нефть, издержки в логистике и валютный курс, согласны опрошенные “Ъ” эксперты.

Объемы выпуска масел значительно уступают топливу, и крупные нефтяные компании сохраняют контроль практически над всей производственной цепочкой, напоминает господин Прокофьев. «Несмотря на рост стоимости сырья, ожидать дефицита моторных масел в том смысле, в каком мы его наблюдаем на топливном рынке, не стоит»,— резюмирует он.

Наталия Мирошниченко