Глава «Роскосмоса»: Россия и США решают, как будут сводить МКС с орбиты

«Роскосмос» и NASA обсуждают распределение ответственности при сведении Международной космической станции (МКС) с орбиты после 2030 года, сообщил глава российской госкорпорации Дмитрий Баканов.

«О том, как мы будем сводить МКС: мы продлили с 2028 года до 2030 года эксплуатацию станции, сейчас договариваемся, каким образом, кто, какой сегмент и какую часть на себя возьмет. Я думаю, что еще года полтора у нас в запасе есть. Мы здесь точно не спешим»,— сказал он в разговоре с ТАСС. Обсуждения проходят дистанционно, личная встреча с главой NASA не обговаривалась, добавил он.

Плановое понижение МКС начнется в 2028 году. Станцию сведут с орбиты два российских грузовых корабля «Прогресс» и американский корабль USDV. Весь процесс займет около двух лет.

МКС ввели в эксплуатацию в ноябре 1998 года. В проекте участвуют Россия, США, Япония, Канада, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция и Великобритания. Вместо МКС Россия намерена запустить Российскую орбитальную станцию до 2032 года.