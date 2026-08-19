Нетаньяху оценил санкции США против МУС, выдавшего ордер на его арест
Нетаньяху прокомментировал санкции США против МУС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Международный уголовный суд (МУС) фиктивной организацией и обвинил ее в злоупотреблении властью и «подрыве принципов правосудия».
«Я высоко оцениваю действия госсекретаря Марко Рубио, возглавившего решительные усилия администрации Трампа по борьбе с незаконными злоупотреблениями МУС, и его заявление о том, что коррумпированные чиновники, возглавляющие МУС, понесут наказание»,— написал господин Нетаньяху в соцсети X.
18 августа Минфин США ввел санкции против председателя МУС Томоко Аканэ и старшего прокурора Абдулая Сейе. Госсекретарь США Марко Рубио назвал «опасным прецедентом» попытки МУС «установить свою власть над гражданами Соединенных Штатов и других стран, которые не дали согласия на его юрисдикцию или не ратифицировали Римский статут». В МУС рестрикции назвали угрозой международному правопорядку.
В 2024 году МУС выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время военной операции в секторе Газа.
С июля 2026 года Госдепартамент США проводит кампанию против Международного уголовного суда (МУС) из-за расследований инстанции в отношении американских военнослужащих и чиновников. В рамках этой кампании Вашингтон обещает вводить санкции против международного органа, отменять визы его сотрудникам и призывать другие страны не подчиняться Римскому статуту.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о начале борьбы с МУС, назвав Международный суд «наднациональным карательным органом». В декабре 2025 года США уже ввели санкции против двух судей МУС, Гочи Лордкипанидзе из Грузии и Эрденебалсурена Дамдина из Монголии, за их действия против Израиля, поскольку они участвовали в голосовании по решению МУС против апелляции Израиля.
Администрация Дональда Трампа в феврале 2025 года подписала указ о введении санкций против МУС из-за действий суда против США и их союзников, включая Израиль. Эти меры были предприняты на фоне ордера МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ноябре 2024 года, в связи с обвинениями в военных преступлениях на территории Палестины.