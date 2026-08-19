Нетаньяху оценил санкции США против МУС, выдавшего ордер на его арест

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Международный уголовный суд (МУС) фиктивной организацией и обвинил ее в злоупотреблении властью и «подрыве принципов правосудия».

«Я высоко оцениваю действия госсекретаря Марко Рубио, возглавившего решительные усилия администрации Трампа по борьбе с незаконными злоупотреблениями МУС, и его заявление о том, что коррумпированные чиновники, возглавляющие МУС, понесут наказание»,— написал господин Нетаньяху в соцсети X.

18 августа Минфин США ввел санкции против председателя МУС Томоко Аканэ и старшего прокурора Абдулая Сейе. Госсекретарь США Марко Рубио назвал «опасным прецедентом» попытки МУС «установить свою власть над гражданами Соединенных Штатов и других стран, которые не дали согласия на его юрисдикцию или не ратифицировали Римский статут». В МУС рестрикции назвали угрозой международному правопорядку.

В 2024 году МУС выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время военной операции в секторе Газа.