Индекс Мосбиржи возобновил рост

С начала основной торговой сессии 18 августа индекс Московской биржи открылся выше 2100 пт., несмотря на то что с предыдущей среды он потерял почти 12% и накануне закрылся на минимальных за август 2093,22 пт. За день индекс вырос на 2,5%, и на закрытии он составил 2148,13 пт.

Российский рынок акций остается нестабильным: после того как в конце июля он обновил многолетний минимум, рухнув ниже 1900 пт. Инвесторы начали играть на повышение и уже к середине августа индекс преодолел уровень 2300 пт., вернувшись к показателям начала июля.

Сейчас котировки в большей степени определяются действиями спекулянтов, указывают участники рынка. Дальнейшему росту котировок препятствуют геополитические риски и угроза новых санкций, включая проект «адских санкций» США. При этом инвесторы вынуждены учитывать то, что цены на нефть могут частично снизиться из-за возможной деэскалации конфликта между Ираном и США. Учитывая это, не исключено, что индекс может возобновить падение и вернуться к июльским минимумам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рынок устоял».