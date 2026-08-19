Рынок устоял

После затяжного падения индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) вырос на 2,5%. Дальнейшему росту котировок препятствуют геополитические риски и угроза новых санкций, включая проект «адских санкций» США. При этом инвесторы вынуждены учитывать то, что цены на нефть могут частично снизиться из-за возможной деэскалации конфликта между Ираном и США. Учитывая это, не исключено, что индекс может возобновить падение и вернуться к июльским минимумам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

С начала основной торговой сессии 18 августа индекс Московской биржи открылся выше 2100 пт., несмотря на то что с предыдущей среды он потерял почти 12% и накануне закрылся на минимальных за август 2093,22 пт. За день индекс вырос на 2,5%, и на закрытии он составил 2148,13 пт.

Российский рынок акций остается нестабильным: после того как в конце июля он обновил многолетний минимум, рухнув ниже 1900 пт. Инвесторы начали играть на повышение и уже к середине августа индекс преодолел уровень 2300 пт., вернувшись к показателям начала июля.

Сейчас котировки в большей степени определяются действиями спекулянтов, указывают участники рынка. Лидерами торгов стали акции банков: бумаги Сбербанка и Т-банка подорожали на 1–2%, а объем торгов их акциями составил 6–7 млрд руб. Значительно лучше рынка выглядели акции ГК «Самолет»: они выросли на 9%, а дневной объем торгов по ним превысил 9 млрд руб. без значимых новостей. «Акции "Самолета" фактически превратились в высоковолатильную спекулятивную "фишку": бумаги повторяют движение рынка, однако котировки могут колебаться значительно сильнее»,— указывает аналитик ФГ «Финам» Дмитрий Лозовой.

Бумаги нефтяных компаний выглядели значительно хуже рынка: котировки акции «Газпрома», ЛУКОЙЛа и «Роснефти» по итогам основной сессии выросли менее чем 0,5 процента. Несмотря на то что с начала августа стоимость барреля нефти Brent, по данным Investing.com, выросла на 10%, а внебиржевой курс доллара укрепился на 7% (см. “Ъ” от 18 августа), инвесторы не спешат вкладываться в акции нефтяных компаний, опасаясь геополитических рисков, указывает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Начало недели еще больше охладило интерес инвесторов к этим бумагам: в понедельник глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала подготовку «самого масштабного пакета антироссийских санкций».

В ближайшее время давление на российский рынок лишь усилится, учитывая, что в сентябре в палате представителей США пройдет голосование по проекту «адских санкций» Линдси Грэма, указывает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. В августе ограничения уже были одобрены в Сенате. «Ограничения направлены в том числе на покупателей российской нефти, что сулит дополнительное негативное влияние на котировки ее производителей»,— указывает эксперт. Инвесторы вынуждены оценивать и возможность деэскалации конфликта между Ираном и США, что повлечет частичное снижение цен на нефть, отмечает господин Абелев.

Учитывая, что рост цен на нефть и высокая стоимость доллара еще не отражаются в отчетах компаний, так как выручка от продажи нефти поступает с временным лагом, акции нефтяных компаний еще могут заметно подорожать после того, как компании эту выручку получат, указывает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. К тому же приток на рынок дополнительных средств за счет реинвестиций дивидендов за 2025 год закончился, так что рынок лишился возможности привлекать дополнительные средства, отмечает инвестиционный стратег компании «Арикапитал» Сергей Суверов. Позитивных факторов немного, скоро рынок может перейти к коррекции, при этом не исключено, что он может упасть и ниже 2000 пунктов, как это было в июле, заключает госпожа Кожухова.

Андрей Ковалев