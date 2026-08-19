Портфельные управляющие переводят средства в акции американских компаний

Августовский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками BofA, свидетельствует о резком росте инвестиций в акции. В анкетировании, которое проводилось 7–13 августа, приняли участие представители 203 фондов, в управлении которых находились активы на $581 млрд. Число респондентов, в портфелях которых доля акций была выше индикативного уровня, на 56% превысило число тех, где она была ниже. За месяц перевес вырос на 14 п. п.

Инвестиционный интерес к акциям связан с улучшением ожиданий относительно перспектив мировой экономики. 56% инвесторов ожидают, что экономика не войдет в рецессию, что на 2% больше, чем в июле. Еще 34% опрошенных ждет «мягкой посадки», и только 4% — «жесткой посадки». Дополнительную поддержку дает ожидание, что ФРС не будет существенно ужесточать политику. В июле регулятор сохранил ставку на уровне 3,5–3,75%, и 72% участников опроса BofA не ждут ее повышения до ноябрьских выборов.

В отсутствие повышения ставки со стороны ФРС США все больше инвесторов допускает двухзначные корпоративные прибыли. В результате управляющие сокращают долю наличности и увеличивают вложения в акции, в основном американские.

Подробнее — в материале «Ъ» «Акционизм инвесторов».