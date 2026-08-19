Акционизм инвесторов

Мировая экономика удержится от рецессии, считает большинство опрошенных Bank of America (BofA) портфельных управляющих. В отсутствие повышения ставки со стороны ФРС США все больше инвесторов допускает двухзначные корпоративные прибыли. В результате управляющие сокращают долю наличности и увеличивают вложения в акции, в основном американские.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yuki Iwamura / AP Фото: Yuki Iwamura / AP

Августовский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками BofA, свидетельствует о резком росте инвестиций в акции. В анкетировании, которое проводилось 7–13 августа, приняли участие представители 203 фондов, в управлении которых находились активы на $581 млрд. Число респондентов, в портфелях которых доля акций была выше индикативного уровня, на 56% превысило число тех, где она была ниже, обновив максимум с ноября 2021 года. За месяц перевес вырос на 14 п. п. Одновременно с этим средняя доля наличности опустилась с 3,6% до 3,5%, минимума с февраля этого года.

Инвестиционный интерес к акциям связан с улучшением ожиданий относительно перспектив мировой экономики. Рекордные 56% инвесторов ожидают, что экономика не войдет в рецессию, что на 2% больше, чем в июле. Еще 34% опрошенных ждет «мягкой посадки» (самый низкий показатель с апреля 2025 года), и только 4% — «жесткой посадки». Дополнительную поддержку дает ожидание, что ФРСне будет существенно ужесточать политику. В июле регулятор сохранил ставку на уровне 3,5–3,75%, и 72% участников опроса BofA не ждут ее повышения до ноябрьских выборов.

Одновременно с этим резко выросли ожидания по корпоративной прибыли. По данным BofA, 37% участников опроса ожидают двузначного роста прибыли в следующие 12 месяцев, это максимум с 2021 года. По словам инвестиционного банкира Ильи Сушкова, средства в акции переводятся не только из наличных, но и из облигаций. «Инвесторы боятся упустить потенциально гигантские прибыли от искусственного интеллекта. Поэтому в акции идет не только длинный инвестиционный капитал, но и горячие спекулятивные деньги»,— отмечает управляющий по глобальным рынкам General Invest Александр Ковалев.

Сильнее всего участники рынка нарастили вложения в акции американских компаний. По данным BofA, число управляющих, у которых вес таких активов превысил индикативный уровень, на 27% превысило число тех, у кого он был ниже. Более оптимистичными управляющие были на американском рынке в декабре 2024 года. «На сегодняшний день американский рынок — это главная арена ИИ-гонки»,— поясняет Александр Ковалев.

Чем выше перевес вложений в акции и ниже остаток cash, тем меньше остается потенциального объема средств для дальнейшего наращивания позиций и тем выше чувствительность рынка к негативному пересмотру ожиданий, отмечает глава инвестиционного офиса Astero Falcon Елена Нефедова. При этом ожидания по росту мировых цен на нефть все больше смещены в сторону более высоких уровней. За месяц число управляющих, допускающих удержание цены Brent в диапазоне $80–100 за баррель, выросло на 29 п. п., до 39%. «Дорогая нефть не обязательно означает новое повышение ставки ФРС, но повышает требования к данным, которые были бы достаточны для перехода к смягчению политики»,— отмечает госпожа Нефедова.

Высокий аппетит к риску у мировых инвесторов оказывает ограниченное влияние на российском рынке акций в связи с его изоляцией. По словам старшего аналитика «Тринфико» Эмира Умерова, ожидания $80–90 за баррель Brent к концу года поддержат бюджет и выручку экспортеров, но переоценки всего рынка ожидать не стоит. «Акции не в фокусе внимания инвесторов, деньги находятся преимущественно в инструментах с фиксированной доходностью,— поясняет он.— При ключевой ставке 14% и замедлившихся темпах роста экономики такая альтернатива выглядит убедительнее дивидендной доходности, тем более что дивидендные ожидания по ряду эмитентов были пересмотрены вниз».

Виталий Гайдаев