Общественники добиваются локализации Trip.com в России

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) обратилась в Минэкономики с предложением рассмотреть включение Trip.com в госреестр посреднических цифровых платформ и возложить на нее предусмотренные обязанности. Это предусматривает применение к компании требований, направленных на локализацию части бизнеса в РФ, раскрытие механизмов работы и структуры владения. Об этом говорится в письме организации, направленном в начале августа (есть у “Ъ”). Общественники отправили письма в Роспотребнадзор и Роскомнадзор, суть которых сводится к просьбам о проведении проверок деятельности Trip.com.

Сервис Trip.com в России работает с 2019 года, но активно наращивать позиции начал после 2022 года, после ухода из России Booking.com, Airbnb, других международных сервисов и проблем с оплатой российскими банковскими картами за рубежом.

ОПИ в своих обращениях отталкивается от растущего количества жалоб потребителей на Trip.com, касающихся отказов в возврате средств, предоставления недостоверной информации о рейсах, средствах размещения, навязчивых рекламных рассылок. Потребители сталкиваются с невозможностью установить исполнителя услуг и направить ему юридически значимую претензию.

Подробнее — в материале «Ъ» «К путешествиям накопились претензии».