К путешествиям накопились претензии

Потребительская организация пытается убедить российские власти включить китайский туристический сервис Trip.com в реестр посреднических цифровых платформ. Это предусматривает применение к компании требований, направленных на локализацию части бизнеса в РФ, раскрытие механизмов работы и структуры владения. Сейчас потребителям не удается предъявлять претензии Trip.com из-за отсутствия российского представительства. Но более серьезную угрозу сервис представляет для локальных конкурентов за счет активного роста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andy Wong / AP Фото: Andy Wong / AP

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) обратилась в Минэкономики с предложением рассмотреть включение Trip.com в госреестр посреднических цифровых платформ и возложить на нее предусмотренные обязанности. Об этом говорится в письме организации, направленном в начале августа (есть у “Ъ”). Общественники отправили письма в Роспотребнадзор и Роскомнадзор, суть которых сводится к просьбам о проведении проверок деятельности Trip.com. В Минэкономики и Роспотребнадзоре “Ъ” подтвердили получение обращений. В Роскомнадзоре и Trip.com на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Trip.com Group — одна из крупнейших в мире туристических компаний. Она существует с 1999 года, основатели Джеймс Лян и Минь Фань. Штаб-квартира располагается в Шанхае. Капитализация Trip.com Group на бирже NASDAQ — $28,02 млрд. В компанию входит несколько сервисов, специализирующихся на поиске и бронировании авиабилетов, отелей, турпакетов и иных видов туристических услуг. Помимо непосредственно Trip.com это Skyscanner, Travix, Qunar, MakeMyTrip. В России структуры Trip.com Group контролируют «Авиа Центр» и Aviakassa.

Непосредственно сервис Trip.com в России работает с 2019 года, но активно наращивать позиции начал после 2022 года, после ухода из России Booking.com, Airbnb, других международных сервисов и проблем с оплатой российскими банковскими картами за рубежом.

Руководитель комиссии по стартапам Российского союза туриндустрии Леонид Пустов говорит, что российские онлайн-тревел агентства (ОТА) воспринимают Trip.com как ключевой риск. Эксперт поясняет, что сервис обеспечивает низкие тарифы на перелеты зарубежных авиакомпаний за счет объема продаж. Собеседник “Ъ” на туррынке, впрочем, говорит, что наибольшее беспокойство развитие в России Trip.com сейчас вызывает у гостиничных ОТА.

ОПИ в своих обращениях отталкивается от растущего количества жалоб потребителей на Trip.com, касающихся отказов в возврате средств, предоставления недостоверной информации о рейсах, средствах размещения, навязчивых рекламных рассылок. Потребители сталкиваются с невозможностью установить исполнителя услуг и направить ему юридически значимую претензию.

На Trip.com представлены документы, указывающие на разных операторов персональных данных, расположенных в Сингапуре и Казахстане, а гиперссылки могут вести на третий ресурс, пишет ОПИ. В организации считают, что использование такой схемы позволяет сервису минимизировать издержки. Решить проблему ОПИ предлагает Минэкономики через установление для Trip.com обязательств, направленных на раскрытие принципов ранжирования, идентификацию партнеров, обязательную регистрацию в России юридического лица или филиала. Там также считают важным обязать платформу раскрыть в интерфейсе владельца, исполнителя, получателя платежа, оператора персональных данных.

Адвокат a.t.Legal Илья Пасенко предупреждает, что для включения в реестр посреднических цифровых платформ сервис обязательно должен иметь среднесуточную посещаемость за прошедший год не менее 100 тыс. пользователей, обеспечить более 10 тыс. сделок или их объем на уровне не ниже 50 млрд руб. Даже без запроса общественников Минэкономики было бы обязано включить Trip.com в этот перечень, констатирует юрист.

Старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс говорит, что оператор, войдя в госреестр, будет обязан заключать с партнерами электронные договоры и проверять их через государственные информационные системы, раскрывать принципы ранжирования, вести порядок рассмотрения жалоб и передавать сведения в налоговую службу. Для иностранного сервиса добавляются требование локального присутствия и меры понуждения, вплоть до запрета рекламы, ограничения переводов и доступа к ресурсу, замечает он.

Владислав Гейтс говорит, что российским потребителям действительно сложно вести споры с Trip.com. Местные суды могут рассматривать их претензии, но позиции вряд ли будут иметь реальную силу. «У компании нет здесь ни имущества, ни представительства, а за рубежом решение российского суда исполняется редко»,— объясняет он.

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Александра Мерцалова