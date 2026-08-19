Объем иностранных инвестиций в РФ вырос в 2025 году почти в 12 раз

Объем прямых иностранных инвестиций в мире по итогам 2025 года увеличился на 6%, до $1,6 трлн, следует из обновленных страновых данных ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию). При этом характер активности инвесторов изменился: число новых проектов сократилось на 10%, однако они стали более капиталоемкими. Более всего в мире вырос объем вложений в строительство центров обработки данных — на $235 млрд, тогда как прирост инвестиций в проекты нефтегаза составил $38 млрд, в производство полупроводников — $13 млрд.

Крупнейшими получателями инвестиций в 2025 году оставались США, при этом объем вложений сократился на 2%, до $277,3 млрд. Вторым по объему получателем средств стал Сингапур ($150,9 млрд), вытеснив с этого места Гонконг ($116,5 млрд), который опустился на третью строчку. У Китая, оставшегося на четвертом месте среди крупнейших получателей зарубежного финансирования, показатель упал на 9%, до $104,7 млрд. Пятерку крупнейших получателей инвестиций в 2025 году замкнула Бразилия. Приток капитала в страну вырос на 23%, до $76,9 млрд.

Интересно, что по данным ЮНКТАД, самые быстрые темпы роста иностранных инвестиций зафиксированы в России — объем капиталовложений из-за рубежа вырос в 2025 году относительно 2024-го почти в 12 раз, до $25,3 млрд. Однако такая динамика свидетельствует вовсе не о повышенном интересе зарубежных инвесторов к стране, а о факторе «запертого» капитала.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мировой капитал меняет маршруты».