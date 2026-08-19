Мировой капитал меняет маршруты

Объем мировых иностранных инвестиций в 2025 году вырос на 6%, до $1,6 трлн, при этом пути движения капиталов несколько изменились. США, несмотря на снижение объема входящих вложений, остались самым крупным их получателем. На второе место вышел Сингапур, оттеснивший «просевший» Гонконг на третье. Оставшийся на четвертой строчке Китай из-за слабого внутреннего спроса и экспорта своих производств в другие страны также сократил объем «входящих» инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ted Shaffrey / AP Фото: Ted Shaffrey / AP

Объем прямых иностранных инвестиций в мире по итогам 2025 года увеличился на 6%, до $1,6 трлн, следует из обновленных страновых данных ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию). При этом характер активности инвесторов изменился: число новых проектов сократилось на 10%, однако они стали более капиталоемкими. Более всего в мире вырос объем вложений в строительство центров обработки данных — на $235 млрд, тогда как прирост инвестиций в проекты нефтегаза составил $38 млрд, в производство полупроводников — $13 млрд.

Крупнейшими получателями инвестиций в 2025 году оставались США, при этом объем вложений сократился на 2%, до $277,3 млрд. Тарифная политика Дональда Трампа вынудила часть международных компаний замораживать новые инвестиционные проекты в США, объясняют аналитики Oxford Economics.

Вторым по объему получателем средств стал Сингапур ($150,9 млрд), вытеснив с этого места Гонконг ($116,5 млрд), который опустился на третью строчку. При этом объем инвестиций в Гонконг стал минимальным с 2022 года. У Китая, оставшегося на четвертом месте среди крупнейших получателей зарубежного финансирования, показатель упал на 9%, до $104,7 млрд. Аналитики Oxford Economics отмечают, что инвестиции в Азию сокращаются: китайские компании переносят свое производство за рубеж, прежде всего из-за слабого внутреннего спроса. Пятерку крупнейших получателей инвестиций в 2025 году замкнула Бразилия. Приток капитала в страну вырос на 23%, до $76,9 млрд. Главным образом его обеспечил проект по строительству центра обработки данных, который реализует китайская компания ByteDance,— его стоимость оценивается в $41 млрд.

Согласно ЮНКТАД, существенно вырос приток инвестиций в Германию и Великобританию: если в 2024 году страны не входили даже в двадцатку их главных получателей, то в 2025-м оказались в десятке (седьмое и шестое места соответственно). Приток капиталов в британскую экономику вырос почти в пять раз — до $75,2 млрд, в немецкую — почти в четыре, до $74,3 млрд. Прирост инвестиций в ФРГ связан прежде всего с крупными трансграничными сделками слияний и поглощений. В частности, датская DSV приобрела немецкую логистическую компанию Schenker, а ADNOC из ОАЭ — химическую компанию Covestro.

Интересно, что по данным ЮНКТАД, самые быстрые темпы роста иностранных инвестиций зафиксированы в России — объем капиталовложений из-за рубежа вырос в 2025 году относительно 2024-го почти в 12 раз, до $25,3 млрд. Однако такая динамика свидетельствует вовсе не о повышенном интересе зарубежных инвесторов к стране, а о факторе «запертого» капитала. «Вероятнее всего, рост был связано не с новыми проектами, а с реинвестированием прибыли компаний из-за ограничений на ее вывод за рубеж, с корпоративной реструктуризацией и другими финансовыми потоками»,— полагают в ЮНКТАД.

Директор по стратегии инвесткомпании «Финам» Ярослав Кабаков согласен с тем, что подобный рост не говорит о возвращении классических иностранных инвесторов в РФ. «Все большую роль играют дружественные юрисдикции, финансовые посредники, реинвестиции и локализация производства»,— говорит эксперт. Что же касается мировых потоков, то здесь главный тренд, по его мнению,— конец модели «глобализация любой ценой». «Деньги идут туда, где им безопаснее. Капитал стремится быть ближе к рынку сбыта и там, где можно контролировать цепочки поставок»,— отмечает Ярослав Кабаков. Поэтому в конкуренции за вложения выигрывают США, Индия, страны Юго-Восточной Азии и такие финансовые центры, как Сингапур и Люксембург.

Мариета Манукян