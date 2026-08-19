В ЦБ уточняют пределы устойчивого роста российской экономики

Банк России опубликовал две связанные аналитические записки, которые несколько меняют взгляд на официальные цифры диапазона потенциального роста российской экономики в 1,5–2,5% в год. Приведенные в первой работе расчеты дают инфляционно нейтральный рост ВВП ближе к нижней границе — 1,5–2% в 2026–2029 годах, во второй — 1,3% в инерционном сценарии на горизонте до 2035 года и около 1,5% при выходе на долгосрочное равновесие.

Приведенная аналитиками медианная оценка роста потенциального выпуска в экономике в первом квартале составила 1,8% в годовом выражении — на 0,4 процентного пункта меньше, чем годом ранее. Пятилетнее скользящее среднее значение — на уровне 1,9%. Разрыв выпуска (отставание предложения от спроса) в первом квартале этого года авторы оценили примерно в минус 0,5% потенциального ВВП. Это означает, что экономика находилась немного ниже своих производственных возможностей, но значительного запаса свободных ресурсов уже не имела. Авторы указывают, что дополнительное стимулирование спроса в таких условиях с высокой вероятностью приведет к инфляции, а не к устойчивому росту ВВП.

Оценки авторов из ЦБ косвенно укрепляют его позицию в споре с правительством и бизнесом о цене высокой ключевой ставки: регулятор получает основания отделить вызванное жесткой ДКП циклическое замедление от структурного ограничения роста. Смягчение политики ЦБ может закрыть небольшой отрицательный разрыв выпуска, но без повышения производительности труда не способно надолго увеличить темпы с 1,5–2% до желаемых 2,3–3% — ведь избыточный спрос преимущественно перейдет в инфляцию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Потенциал по нижней границе».