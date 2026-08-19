МИД ОАЭ: Абу-Даби остановил все торговые связи с Ираном

Составлено ИИ-Ассистентъ

В марте 2026 года власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) рассматривали возможность военных действий в ответ на ракетные и беспилотные атаки Ирана по стране, о чем сообщал Axios со ссылкой на два источника. МИД ОАЭ тогда заявлял, что страна не стремится быть втянутой в конфликты, но имеет право принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

В марте 2026 года иранские атаки привели к приостановке работы терминалов порта Джебель-Али в Дубае, одного из крупнейших в мире. Ранее, в марте 2026 года, ОАЭ также приостанавливали погрузочные операции в Фуджейре — ключевом нефтеторговом узле — после удара беспилотника и пожара. Удар по Фуджейре произошел вскоре после того, как США атаковали военные объекты на острове Харк, главном нефтяном терминале Ирана, и Тегеран предупредил о готовности нанести ответные удары по энергообъектам на Ближнем Востоке, связанным с США.

В апреле 2026 года авиакомпания Emirates указывала на своем сайте, что гражданам Ирана запрещен въезд в ОАЭ, при этом официальные комментарии властей отсутствовали. По данным оппозиционного Iran International, иранским экспатам начали аннулировать виды на жительство в ОАЭ, закрывать организации, связанные с Ираном, и фиксировать депортации. Также сообщалось, что с начала эскалации в сторону ОАЭ выпустили сотни баллистических ракет и почти 2 тыс. беспилотников, что привело к жертвам и раненым.