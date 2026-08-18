Беспилотник рухнул в Турции на территорию здания полиции

Во двор здания районного управления полиции в турецкой провинции Трабзон упал беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в соцсети X.

По данным местных властей, никто не пострадал. Были повреждены три припаркованных автомобиля. Началось расследование происшествия, добавили в администрации.

Газета Yeni Safak опубликовала кадры с места происшествия. На них виден взрыв у стены здания на уровне первого этажа. Официальных заявлений о том, откуда мог быть запущен БПЛА, власти пока не делали.

Три дня назад в Турции нашли обломки БПЛА на побережье Черного моря. До этого беспилотники атаковали в море турецкие сухогрузы MV Gulluk, Nadezhda и Yasar.

Подробнее — в материале «Ъ» «Турция спишет ракеты на Украину».